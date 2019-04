¡Al banquillo! Messi, suplente en el Villarreal - Barcelona

Valverde da descanso a su estrella, a Piqué y a Rakitic en el partido contra el Submarino Amarillo, pensando en el Atlético y en el Manchester United.

Lionel Messi será suplente en el partido que el disputará esta noche contra el , por la Jornada 30 de . Ernesto Valverde, entrenador azulgrana, ha decidido dar descanso a su máxima estrella de cara al importante encuentro liguero contra el , del próximo fin de semana, y pensando también en el duelo ante el , del 10 de abril, por la .

El once del líder para el encuentro de las 21:30 horas es el siguiente: Ter Stegen, Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Coutinho, Arthur, Luis Suárez y Malcom.

"Nunca hay un escenario idóneo para rotar a un jugador como Leo, mucha gente tiene puesta la vista en la Champions League pero luego tenemos un partido importante contra el Atlético, nos tomamos muy en serio todos los partidos así que ya veremos mañana", había adelantado Valverde en la rueda de prensa previa al compromiso en el Estadio de la Cerámica.

El preparador blaugrana también avisaba que el partido contra el Villarreal es "ideal para ganar, no se me escapa que nuestros rivales están esperando un tropiezo para alimentar la esperanza de atraparnos y nosotros no tenemos que darles opciones".

Sin embargo, además de sentar a Messi, también ha decidido dar descanso a un pilar de la defensa como Gerard Piqué, el jugador del Barcelona con más minutos de la temporada, y a Ivan Rakitic, otro peso pesado en el habitual once de gala. De hecho, el defensa catalán sólo se había perdido los primeros cuatro partidos de y la visita del al Camp Nou, por Liga de Campeones.

Cabe señalar que Messi (3.111 minutos) es el séptimo jugador más utilizado por Valverde en la campaña, por detrás de Piqué (3.690), Ter Stegen (3.510), Jordi Alba (3.477), Busquets (3.424), Rakitic (3.372) y Luis Suárez (3.322).

Cabe señalar que tanto Rakitic como Piqué son dos de los tres apercibidos que tiene el Barcelona pensando en el próximo partido. El tercero, Arturo Vidal, sí jugará de inicio ante el Villarreal, por lo que no estará ante el Atlético de Madrid si viera una tarjeta amarilla.