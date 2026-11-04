Al Arsenal le basta una gran primera parte y sigue de cerca al PSG y al Real Madrid

El Arsenal también ganó en la Liga de Campeones tres días después de su victoria por 0-1 ante el Liverpool. El Slavia Praga (1-2) no pudo con el equipo de Mikel Arteta este miércoles. El Arsenal ocupa ahora la tercera posición, con diez puntos en cuatro partidos.

El líder de la Premier League tuvo un comienzo ideal en Praga. Viktor Gyökeres lanzó al espacio a Noni Madueke y el extremo definió con precisión. Más tarde, el portero Nazar Domchak detuvo un intento de Gyökeres y Mikel Merino cabeceó por encima del larguero por poco. A Eberechi Eze le sacaron un balón sobre la línea de gol. El Arsenal fue claramente el equipo dominante en la primera parte.

El Arsenal dobló su ventaja en Praga en la recta final de la primera parte. Merino encontró a Gyökeres en el área y el delantero sueco marcó con un disparo que tocó en el poste. La tarea del equipo local se había complicado de repente. Mientras tanto, el Arsenal disfrutaba de una noche cómoda en Europa.

El Slavia salió del vestuario con ganas de reaccionar y lamentó que David Raya neutralizara un potente disparo de Oskar Kubiak. El Arsenal no se inquietó demasiado por la ofensiva checa y buscó aprovechar los espacios a la espalda de la defensa del Slavia.

Arteta decidió hacer algunos cambios pasada la hora de juego, pensando en la visita del Hull City el sábado. Cristhian Mosquera y Christos Tzolis entraron en sustitución de Ezri Konsa y Eze. Mientras tanto, el tiempo corría en contra del Slavia, que luchó con valentía pero no logró marcar un gol para recortar distancias.

El Slavia reclamó un penalti cuando Wiktor Nowak cayó dentro del área. El equipo arbitral consultó el VAR, pero no señaló el punto de penalti, para indignación de la afición local.

El Arsenal resistió con bastante facilidad en la recta final, aunque Nowak marcó el 1-2, y suma diez puntos en la Liga de Campeones, justo por detrás del Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Dentro de tres semanas recibirá al Borussia Dortmund en Londres.