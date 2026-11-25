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El Al Ahly egipcio, presidido por Mahmoud El Khatib, ha tomado varias decisiones contundentes tras la derrota que sufrió el primer equipo el pasado lunes ante Pyramids, por 2-0, en la Premier League egipcia.

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La derrota desató una enorme ola de indignación entre la afición del club, ante el pobre nivel mostrado por el equipo en ese encuentro y su incapacidad para competir con Pyramids.

Pocas horas después del partido, Al Ahly anunció la destitución del entrenador marroquí Hussein Ammouta, en medio de las duras críticas que recibió por la irregularidad del equipo esta temporada.

Este miércoles, Al Ahly emitió un comunicado oficial en el que señaló: «Esta tarde, la sede del club ha acogido una larga reunión con la presencia de Yasseen Mansour, vicepresidente del club, y Sayed Abdel Hafeez, miembro de la junta directiva, supervisores del área de fútbol, y en contacto telefónico con Mahmoud El Khatib, presidente del club, para conocer su visión sobre numerosos asuntos relacionados con el área de fútbol, con la presencia también de Wael Gomaa, director de fútbol, y Sami Komsan, entrenador».

Y añadió: «Se ha acordado lo siguiente: aprobar la composición del cuerpo técnico presentada por Sami Komsan; abrir la puerta a recibir ofertas por algunos jugadores que no han estado a la altura de lo que merece el club;

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dar oportunidades a los jóvenes prometedores de acuerdo con la visión del entrenador; reafirmar la plena confianza en los jugadores que rinden con la personalidad del Al Ahly; completar la reestructuración del área de fútbol con el nombramiento de un director deportivo extranjero con visión y amplia experiencia en planificación; y activar una comunicación fructífera dentro de la estructura futbolística del club».

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En otro comunicado, Al Ahly anunció la nueva composición del cuerpo técnico, que queda de la siguiente manera:

Sami Komsan, entrenador; Yasser Radwan, segundo entrenador; Amr Anwar, segundo entrenador; Hamada El Sayed, entrenador asistente; Wassim Hamdi, preparador físico, y Hady Mohamed, analista de rendimiento.

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Al Ahly encajó ante Pyramids su primera derrota de la temporada en la Premier League egipcia, por lo que se quedó estancado en 20 puntos, en la tercera posición, a siete puntos del líder, Pyramids, y a dos del segundo, el Zamalek.

El martes por la tarde, el director de fútbol, Wael Gomaa, decidió imponer sanciones dobles a los jugadores y congelar los pagos de toda la plantilla de manera indefinida.

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Además, Wael Gomaa abrió una investigación al jugador Ahmed Reda por su comportamiento durante el partido ante Pyramids, y se decidió trasladar el asunto a los supervisores del área de fútbol del club.

La decisión llegó tras el incidente del "escupitajo" en dirección a la afición durante el encuentro ante Pyramids, aunque el jugador aseguró que no iba dirigido al público, sino que fue un gesto espontáneo durante el calentamiento.

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Komsan ha asumido el cargo de forma interina en sustitución de Ammouta, hasta que se contrate a un nuevo entrenador extranjero.

Está previsto que Komsan dispute su primer partido al frente del Al Ahly el próximo domingo, cuando reciba al Primeiro de Agosto angoleño en la jornada inaugural del Grupo A de la fase de grupos de la Copa Confederación de la CAF.