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Un duelo táctico muy cerrado en el Johan Cruijff ArenA acabó decidiéndose por la eficacia de los suplentes del Ajax. Michel superó tácticamente a Maurizio Sarri en los últimos compases para lograr una victoria vital por 2-0.

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El encuentro entre el Ajax y la Atalanta fue un fascinante contraste de planteamientos. El Ajax de Michel buscó dominar mediante el control territorial y un elevado volumen de disparos, mientras que el equipo de Maurizio Sarri se centró en un bloque defensivo compacto, concebido para frustrar al rival y golpear al contraataque. Durante 86 minutos, el partido permaneció bloqueado: el Ajax no logró transformar su 61 % de posesión en goles y la Atalanta mantuvo la disciplina defensiva hasta el punto de no conceder un solo disparo a puerta en las tres primeras cuartas partes del encuentro.

Al final, el partido no se decidió por los sistemas iniciales, sino por la profundidad de las plantillas y los perfiles tácticos de los jugadores que entraron en la segunda mitad. Aunque la solidez defensiva de la Atalanta resistió durante gran parte de la noche, la presión acumulada de 21 disparos acabó surtiendo efecto. La entrada de Tolu Arokodare dio al Ajax la referencia física que le había faltado en la primera parte y le permitió, por fin, superar una línea defensiva que se había mostrado notablemente cómoda bajo la dirección de Sarri.

El planteamiento táctico del Ajax

El Ajax dispuso un 4-3-3 tradicional, muy apoyado en la seguridad técnica de Sofyan Amrabat en la base del centro del campo. Su salida de balón siguió un patrón conocido: abrir el campo con los laterales Youri Baas y Owen Wijndal para generar espacios interiores para Julian Brandt y Davy Klaassen. El objetivo estaba claro: aprovechar la amplitud para obligar a los extremos de la Atalanta a replegarse y crear una superioridad numérica de tres contra dos en el centro del campo. La presión se activaba de forma agresiva: cada vez que el balón llegaba a uno de los centrales de la Atalanta, Roko Obric o Thomas Kristensen, los tres atacantes del Ajax iniciaban de inmediato una presión alta para forzar balones largos.

El Ajax dominó la posesión, pero durante largos tramos le faltó eficacia en el último tercio. Pese a sus 21 disparos, muchos fueron intentos lejanos de escasas opciones o quedaron bloqueados en una abarrotada área italiana. Los movimientos de Oscar Gloukh y Marcos Leonardo buscaban sacar a los defensas de su posición, pero el equipo de Sarri no cayó en la trampa. El Ajax defendió muy arriba y, a menudo, Marc-Andre ter Stegen actuó como portero líbero, algo necesario para mantener la presión sobre una Atalanta que buscaba aprovechar el espacio a la espalda de los laterales. El plan exigía una enorme paciencia: desgastar poco a poco a los visitantes antes del arreón decisivo en los últimos minutos.

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El planteamiento táctico de la Atalanta

Maurizio Sarri optó por un 4-2-3-1 que, sin balón, se convertía en un 4-4-2 replegado. La prioridad táctica era la solidez defensiva. Ederson ejercía de principal escudo de una defensa sometida a una presión constante. El plan consistía en cerrar las zonas centrales y obligar al Ajax a recurrir a los centros, una estrategia que funcionó a la perfección durante 80 minutos, en los que la Atalanta registró nueve córners y siete disparos bloqueados. En ataque, dependió de la capacidad de Gianluca Scamacca para retener el balón y de los destellos creativos de Charles De Ketelaere, aunque el hecho de que no lograra un solo disparo a puerta refleja hasta qué punto estuvo centrada casi por completo en la fase defensiva.

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Cuando recuperaba el balón, la Atalanta buscaba avanzar de inmediato en vertical. Raoul Bellanova y Davide Zappacosta tenían el cometido de ofrecer salidas por las bandas, pero la posición adelantada del Ajax los obligó a menudo a quedarse atrás. El trío del centro del campo trabajó sin descanso para vigilar a los creadores del Ajax y logró frenar a Julian Brandt durante buena parte de la noche. Sin embargo, el desgaste físico de defender en un bloque bajo ante un equipo que acaparaba la posesión acabó provocando pérdidas de concentración en los últimos cinco minutos. La disciplina táctica que había definido su actuación terminó por desmoronarse ante los cambios finales del Ajax.

La partida táctica

La batalla decisiva se libró en los espacios entre los laterales y los centrales de la Atalanta. Durante la primera hora, Sarri se impuso ahí al mantener sus líneas extraordinariamente juntas, sin dejar espacio para que Gloukh o Leonardo pudieran girarse. El Ajax se vio obligado a circular el balón en forma de U alrededor del área, sin penetrar en el corazón de la defensa. El bloqueo táctico dio fe de la organización de Sarri, que neutralizó la producción creativa del centro del campo del Ajax durante la mayor parte del partido.

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Sin embargo, la situación cambió cuando el Ajax pasó de buscar combinaciones elaboradas a plantear una amenaza más directa y física. La entrada de Tolu Arokodare alteró el peso del ataque del Ajax. De repente, los defensas de la Atalanta, que hasta entonces habían lidiado con desmarques a su espalda, tuvieron que disputar balones aéreos y duelos físicos. Ese cambio de perfil acabó quebrando la resistencia del equipo italiano. La decisión de Michel de abandonar el planteamiento con un «falso nueve» en favor de una referencia ofensiva tradicional aprovechó el cansancio de una defensa de la Atalanta que llevaba 85 minutos corriendo en un bloque bajo.

Los ajustes durante el partido

Michel se adelantó con los cambios al percibir que necesitaba un perfil táctico distinto. En el minuto 62, Viktor Tsigankov y Aziz Ouazane sustituyeron a Klaassen y Gloukh, más estáticos, y aportaron velocidad por las bandas. Poco después llegó el movimiento clave: en el minuto 66, Tolu Arokodare reemplazó a Marcos Leonardo. Así, el Ajax pasó de intentar superar a la Atalanta mediante el pase a poder imponerse por físico. El ajuste llevó a Brandt a una posición más retrasada, desde la que podía dirigir el juego con más espacio, mientras la Atalanta se replegaba aún más para hacer frente a la amenaza aérea de Arokodare.

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Sarri respondió dando entrada a Lazar Samardzic y, más tarde, a Nikola Krstovic para intentar recuperar terreno, pero los cambios no alteraron la dinámica del partido. La presión del Ajax se volvió incesante. En el minuto 87, la apuesta táctica dio resultado: Youri Baas sirvió el balón a Arokodare para que rompiera por fin el empate. Tras el primer gol, la Atalanta se vio obligada a abandonar su estructura defensiva. El desajuste resultante permitió a Aziz Ouazane ampliar la ventaja en el tiempo de descuento. La secuencia de sustituciones del Ajax incrementó la presión hasta que la resistencia rival terminó por ceder.

Conclusión

En última instancia, Michel ganó este partido gracias a una mejor gestión del banquillo y a su flexibilidad táctica. Aunque el plan defensivo de Sarri fue casi impecable durante 85 minutos, no tuvo una alternativa cuando el Ajax introdujo una amenaza más física y directa. El paso de una elaboración paciente a un ataque vertical y de alta intensidad en los últimos diez minutos pilló desprevenida a la Atalanta. Al diversificar sus recursos ofensivos al final del encuentro, el Ajax convirtió su dominio estadístico en un contundente 2-0 y demostró que, en la élite del fútbol europeo, saber cambiar el motivo de un ataque es tan importante como saber cambiar la forma de ejecutarlo.