Ajax - Panathinaikos en TV: mira aquí el primer partido de Míchel en directo y gratis

El Ajax inicia este sábado la pretemporada con un amistoso ante el Panathinaikos. Será el debut del entrenador Míchel en el banquillo del equipo de Ámsterdam.

El encuentro se disputará el sábado 4 de julio a las 17:00 horas en las instalaciones del EFC'58 en Ermelo (Gelderland).

Los aficionados podrán verlo gratis en los canales oficiales del Ajax: la app, la web (www.ajax.nl) y el canal de YouTube.

La transmisión empezará a las 16:45, con Hein van den Bogaert en la previa y el exjugador Vurnon Anita como analista.

Los aficionados fuera de los Países Bajos podrán verlo por los mismos canales, salvo en Grecia, Chipre, Brasil, Rusia y Egipto, donde habrá restricciones.

Después del choque con Panathinaikos, el Ajax jugará cinco amistosos: AEK Larnaca (10/07), VfL Bochum (15/07), Olympiakos (18/07), Burnley (26/07) y FC Volendam (02/08).

Entre medias, el 23 de julio, el Ajax jugará la ida de la segunda ronda de clasificación de la Conference League contra el perdedor de la eliminatoria entre el FK Vojvodina y el Ferencváros.

La vuelta se disputará el 30 de julio en el Johan Cruijff ArenA a las 20:00 h.







