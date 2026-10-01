Ajax marcado en rojo: «Mis amigos y mi familia solo hablan de ese partido»

El Ajax se enfrentará el próximo mes al FC Midtjylland en la Conference League. Ese encuentro será especial para el guardameta norhollandés Nordin Bakker, que desde esta temporada defiende la portería del club puntero danés y que, además, jugará casi con total seguridad contra los de Ámsterdam.

El Midtjylland tuvo que buscar este verano a un nuevo segundo portero, después de que Jonas Lössl decidiera poner fin a su carrera. El club de Herning acabó decantándose por Bakker, que llegó procedente del sc Heerenveen y firmó un contrato de tres años en el MCH Arena.

Como era de esperar, Bakker aún no había jugado en la Superliga danesa, aunque ya debutó en la copa ante el Sundby BK, que fue arrollado por 0-7. Ahora, el debut liguero de Bakker también es inminente.

El primer portero, Elías Ólafsson, sufrió una lesión renal en la fase final del último partido antes del parón internacional, contra el Odense BK. El islandés terminó el encuentro, pero más tarde se comprobó que era necesaria una operación. Se espera que esté de baja durante meses.

«Hablé con Elías después del partido y no esperaba que fuera a estar de baja tanto tiempo», cuenta el Bakker, de 28 años, ael medio danés Bold. «Tres días después del partido estaba de vacaciones en Países Bajos y hablé con él allí. Entonces me contó lo grave que era la lesión».

«Es difícil para nosotros. También es mi amigo, pero como segundo portero ahora es mi tarea sustituirle lo mejor posible», explica Bakker, que cree parecerse a Ólafsson. «Los dos somos muy fuertes por alto en las acciones a balón parado, y creo que ambos somos buenos sobre la línea de gol».

El 5 de noviembre, el Midtjylland jugará en casa contra el Ajax y, con toda probabilidad, Bakker será titular. «Tengo muchas ganas. La semana pasada estuve de vuelta en Países Bajos y mi familia y mis amigos no hablan de otra cosa que de ese partido».

«Sé que antes hay muchos otros partidos interesantes, así que primero tengo que concentrarme en ellos», dice Bakker, al que vuelven a preguntar por el Ajax. «Vendrán muchos familiares a verlo. Pero les he dicho que tienen que tener paciencia».

«Mi foco está ante todo en el próximo partido, contra el FC Copenhague. Después ya veremos», concluye el futbolista de Oostknollendam, que además de en el Heerenveen también jugó en el Almere City, el FC Volendam y el Beroe Stara Zagora de Bulgaria.