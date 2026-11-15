Ajax Legends cae ante FC Barcelona Legends en un partidazo de once goles

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Ajax Legends perdió este domingo por 4-7 ante FC Barcelona Legends en el Johan Cruyff Arena. El amistoso estuvo dedicado al legado de Johan Cruyff, que tuvo una larga trayectoria como jugador y entrenador en ambos clubes.

Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Klaas-Jan Huntelaar, Jari Litmanen y Patrick Kluivert, entre otros, participaron con el Ajax. Por parte del Barcelona jugaron Javier Saviola, Éric Abidal, Ruud Hesp y Ludovic Giuly. Litmanen y Kluivert, entre otros, también disputaron algunos minutos con los visitantes.

El Ajax se adelantó pronto por medio de Kluivert, que marcó con una bonita vaselina tras una inteligente finta de Ronald de Boer. Los catalanes reaccionaron y empataron gracias a Aleix Vidal.

Roger García, el último jugador que llevó el número 14 en el Ajax, puso después el 1-2 para el Barcelona. Saviola hizo el 1-3 al aprovechar al máximo un error de Frank de Boer en la salida de balón. El Barcelona dominaba con claridad y Nolito marcó el 1-4 en el Arena.

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La primera parte fue un auténtico festival de goles. Huntelaar anotó de cabeza el 2-4, Nolito firmó el 2-5 y Huntelaar estableció el 3-5 con el que se llegó al descanso, tras una buena jugada de Van der Vaart.

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El Ajax empezó con fuerza la segunda parte y tuvo la mala fortuna de que Ryan Babel y Derk Boerrigter fallaran en posiciones favorables. El 4-5 acabó llegando por medio de Siem de Jong en una jugada embarullada. Boerrigter tuvo el 5-5 en sus botas, pero el portero del Barcelona Jesús Mariano Angoy lo detuvo.

El Barcelona amplió su ventaja sobre el Ajax en la recta final. Saviola marcó el 4-6 y Cristian Tello fue el autor del 4-7. Todavía hubo numerosos cambios en los últimos minutos, pero el marcador no volvió a moverse. El pitido final llegó tras 84 minutos de juego.

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Alineación de Ajax Legends (primera parte): Van der Sar; Winter (Van Rhijn 23'), Vertonghen, F. De Boer (Tahamata 22'), Rob Witschge (Emanuelson 23'); Schöne, Sneijder (Dani 34'), Litmanen (Van der Vaart 34'); R. de Boer (Maduro 34'), Kluivert (Huntelaar 34'), Richard Witschge (Babel 23')

Alineación de Ajax Legends (segunda parte): Van der Sar; Van Rhijn, Maduro, Vertonghen, Emanuelson; Schöne (Enoh 50'), Dani (De Jong 47'), Van der Vaart; Tahamata (Boerrigter 47'), Huntelaar (Mido 47'), Babel

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Alineación de FC Barcelona Legends (primera parte): Angoy; Vidal, Valiente, Abidal, Barjuán (Montoya 29'); Trashorras, García, Giuly; Saviola, Krkic, Nolito

Alineación de FC Barcelona Legends (segunda parte): Hesp (Angoy 49'); Vidal, F. De Boer, Abidal, Montoya; Trashorras, Witschge, R. de Boer; Tello, Kluivert, Nolito.