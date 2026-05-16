Maas Willemsen (SC Heerenveen) interesa a los cuatro grandes clubes holandeses, según el periodista Sander de Vries en el Leeuwarder Courant.

De Vries anticipa un verano de fichajes ajetreado en el estadio Abe Lenstra. «Hay mucho más capital en el campo que hace un año; el Heerenveen sin duda sacará provecho».

Willemsen, que llegó gratis el verano pasado desde el De Graafschap, es uno de los nombres que cita el artículo.

El central zurdo de 23 años y 1,90 m está brillando en Frisia.

Según De Vries, los cuatro grandes —Ajax, Feyenoord, PSV y FC Twente— ya lo han analizado a fondo.

Varios clubes de la Bundesliga y la Serie A también lo siguen. En Heerenveen tiene contrato hasta mediados de 2029.

Transfermarkt lo valora en solo 1,5 millones de euros, pero el Heerenveen no lo dejará marchar por esa cifra.