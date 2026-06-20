Kirayno Schaken renovará con el SC Heerenveen hasta 2030, informa De Telegraaf. El joven de 17 años, hijo del exinternacional Rubén Schaken, aspira a consolidarse como profesional en Frisia.

Es extremo derecho, igual que su padre, y la temporada pasada ya fue suplente en varios partidos.

Este verano se unirá a la pretemporada del primer equipo. Según el periodista Mike Verweij, ha elegido el proyecto deportivo.

“Con sus números, el veloz extremo despertó el interés de los tres grandes tradicionales, pero tras varias conversaciones, Schaken decidió quedarse en Frisia y renovar su contrato”, escribe el experto en el Ajax.

Previamente, ESPN informó que podría convertirse en el jugador de la cantera mejor pagado del club, y finalmente aceptó la oferta.

En Feyenoord podría haberse reencontrado con su hermano Jerayno, quien la temporada pasada entró en varias convocatorias de Robin van Persie, aunque se quedó en el banquillo en los duelos contra FC Twente y Heerenveen.

Su padre, Ruben, quien también es su agente, jugó 136 partidos oficiales con el Feyenoord y fue siete veces internacional con Holanda.