El Ajax alcanzó el domingo por la noche un acuerdo definitivo con el Werder Bremen por Youri Regeer, según confirma De Telegraaf, siguiendo la información del Algemeen Dagblad. El centrocampista, de 23 años, ha recibido permiso para viajar a Alemania para pasar el reconocimiento médico, tras lo cual la cesión deberá cerrarse lo antes posible.

Las condiciones económicas parecen bastante favorables para el Ajax. Según De Telegraaf, el Werder Bremen asumirá el salario íntegro de Regeer durante el periodo de cesión. Además, el Ajax recibirá una cantidad por el préstamo y los alemanes han pactado una opción de compra de cinco millones de euros.

El Ajax recompró a Regeer en enero de 2025 al FC Twente por 4,5 millones de euros. Poco después de su regreso, el canterano del conjunto de Ámsterdam se lesionó, por lo que su segunda etapa en el Ajax nunca terminó de despegar.

Regeer fue utilizado con regularidad como centrocampista defensivo por la falta de un verdadero número 6. Tuvo muchos minutos con Fred Grim y Oscar Garcia, y también empezó inicialmente en esa posición con Míchel Sánchez, pero no logró convencer.

La llegada de Sofyan Amrabat ha empeorado aún más su perspectiva en Ámsterdam. Jordi Cruijff quería, según De Telegraaf , vender a Regeer de forma definitiva, pero una cesión con opción de compra acabó siendo finalmente lo máximo que se pudo conseguir.

Hasta la fecha, Regeer ha disputado 57 partidos oficiales con el primer equipo del Ajax. En ellos firmó dos goles y cinco asistencias, mientras que su actual contrato en el Johan Cruijff ArenA sigue vigente hasta mediados de 2029.

La documentación de la transferencia al Werder Bremen se está ultimando en estos momentos. Con la cantidad de la cesión, la desaparición completa de su salario y una posible suma de traspaso de cinco millones de euros, el Ajax crea margen para la llegada de posiblemente un centrocampista más. Míchel Sánchez confirmó el domingo, tras el partido contra el Telstar (victoria por 0-4), que se está buscando intensamente, además de un extremo izquierdo y un defensa central derecho.