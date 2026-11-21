Compartir Sigue a GOAL en Google

Crecen los indicios de que al argelino Rayan Aït-Nouri le será difícil seguir en el Manchester City, después de que hayan disminuido sus opciones de sumar minutos esta temporada. La situación ha llegado al punto de quedarse fuera de la convocatoria para el partido ante el Fulham, pese a haber participado en los entrenamientos previos al encuentro, lo que ha reabierto el debate sobre su futuro a las puertas del mercado de invierno.

Anuncios

El técnico italiano Enzo Maresca decidió no convocar a Aït-Nouri para el partido ante el Fulham, que terminó con empate 1-1 el sábado, pese a que el lateral izquierdo de 25 años participó en el último entrenamiento con sus compañeros antes del encuentro. Así, se quedó fuera de la lista en una nueva decisión que refleja lo limitado de su papel en los planes del cuerpo técnico.

Maresca apostó por Nico O'Reilly en el lateral izquierdo desde el inicio, antes de dar entrada al croata Joško Gvardiol en la segunda parte en lugar del jugador inglés, de 21 años.

La exclusión supone un nuevo capítulo en la serie de ausencias del jugador argelino en la Premier League, ya que no ha disputado ningún partido en la competición en lo que va de temporada. Suma solo cuatro apariciones, dos en la Copa de la Liga y otras tantas en la Liga de Campeones, con un total de 168 minutos.

Lee también: Los compañeros de Yamal, en el foco de la polémica: una división inusual en el Barcelona

Anuncios Anuncios

Pese a sus escasas apariciones, Aït-Nouri logró dar tres asistencias en los minutos de que dispuso, lo que llamó la atención de la Juventus, que ha empezado a seguir su situación con vistas a un posible movimiento para ficharlo cuando abra el mercado de invierno el próximo mes de enero.

Related Topics

El club italiano planea reforzar su plantilla con varios fichajes para dar a su entrenador, Luciano Spalletti, opciones adicionales y elevar el nivel técnico del equipo. Entre sus prioridades figuran la contratación de un delantero con fortaleza física y la de un lateral ofensivo capaz de aportar en el último tercio, que además reúna las condiciones físicas que le permitan tener continuidad.

Lee también: Cerca de un registro histórico, la estrella de la Roma sorprende a Kane, Raphinha y Mbappé

Anuncios

Según el portal « Calciomercato », Aït-Nouri cuenta con apoyos en el seno de la Juventus gracias a su experiencia en las grandes competiciones europeas y a su capacidad para contribuir a la construcción de las jugadas y la generación de ocasiones. Sin embargo, cerrar la operación no será sencillo, ya que el Manchester City insiste en obtener una compensación económica mediante un traspaso definitivo del jugador, en lugar de una cesión.

La Juventus prefiere hacerse con los servicios del lateral argelino en forma de cesión con opción de compra, apoyándose en el deseo del jugador de cambiar de aires y buscar una nueva oportunidad para recuperar su estatus.

Anuncios

De acuerdo con el medio italiano, Turín es un destino que agrada a Aït-Nouri, quien ya ha encargado a su entorno estudiar los contactos de los últimos días, mientras que el club italiano tiene previsto moverse pronto para sondear la viabilidad de la operación.

El interés de la Juventus no se limita a Aït-Nouri. En la lista de alternativas figuran Alejandro Balde, que quiere salir del Barcelona tras perder peso en la jerarquía de Hansi Flick; Destiny Udogie, jugador del Tottenham que ha disputado cinco partidos de liga y dos de la Copa de la Liga sin lograr adaptarse a las ideas de Roberto De Zerbi, y Juan Miranda, que ha dado seis asistencias en la Serie A.

Anuncios

Entre todos estos nombres, el futuro de Aït-Nouri sigue dependiendo de la postura del Manchester City sobre la fórmula de la operación, después de que hayan aumentado los indicios de que su salida se producirá en las próximas semanas.

Lee también: Mbappé y Bellingham, el código ofensivo que marca la diferencia en el Real Madrid