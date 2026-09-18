Effenberg escribió en su columna para t-online sobre una medida poco habitual del técnico de 59 años, repartir a 44 jugadores en dos plantillas para el póker de partidos internacionales que se avecina. «Pero: entiendo perfectamente por qué Klopp lo ha planteado así. Sabe exactamente lo que está haciendo», explicó el exprofesional de la Bundesliga.

Klopp ha enviado una señal positiva, desarrolló Effenberg: «Ahora ya nadie puede ponerse a llorar diciendo que no va a tener una oportunidad. Todos tienen que demostrar ahora que fueron convocados con razón para la selección y que también quieren volver a ser convocados». Además, Klopp, a diferencia de su predecesor Julian Nagelsmann, ha aportado la claridad urgentemente necesaria en la estructura de la plantilla. «La época de los experimentos de posición ha terminado definitivamente. (…) Al echar un vistazo a los jugadores que han sido nominados ahora, queda claro: nadie tendrá que jugar fuera de posición; una maniobra muy simple, pero no por ello menos genial, del nuevo seleccionador».

Con ello, Klopp evitaría la «inevitable incertidumbre y los debates» «que aún surgían con Nagelsmann tanto entre los jugadores como en la opinión pública», escribió Effenberg, dejando claro: «Esos tiempos tan molestos deben terminar definitivamente». Sobre todo, Klopp dio por terminado el molesto debate sobre la posición de Joshua Kimmich, a quien Nagelsmann había vuelto a retrasar al lateral derecho en el Mundial. El capitán volverá a jugar en el futuro en el mediocentro defensivo.

¿Por qué la convocatoria de Jürgen Klopp también es un riesgo?

Aun así, el planteamiento de Klopp también conlleva cierto riesgo, advirtió Effenberg, al apostar por dos equipos casi completamente distintos para los partidos contra Países Bajos y Grecia, así como Serbia y Grecia (vuelta): «Supongamos que no sale como se esperaba, que una selección baja claramente el nivel en comparación con la otra y que los partidos resultan decepcionantes; entonces volverán a aparecer voces que lo critiquen por ello. Tendrá que estar por encima de eso». Con todo, el exjugador de 58 años está convencido de que la medida de Klopp es «correcta» y de que «tampoco se dejará apartar de ella por voces del exterior».

Además, Effenberg destacó en positivo las decisiones de Klopp de no convocar a Leon Goretzka y Leroy Sane, actualmente tocados. En su opinión, el antiguo dúo del Bayern de Múnich ya no debería tener futuro en la DFB. «Al fin y al cabo, ambos ya fueron a menudo candidatos en el alambre en el pasado; si Klopp se los hubiera vuelto a llevar, se habría contradicho a sí mismo y a su noble planteamiento», escribió. En cualquier caso, la convocatoria y las declaraciones de Klopp parecen una especie de distanciamiento respecto a Nagelsmann.

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¿Qué hace Jürgen Klopp diferente a Julian Nagelsmann?

Klopp había destacado, entre otras cosas, que, a diferencia de Nagelsmann, pasa mucho tiempo en estadios y campos de entrenamiento para observar a los jugadores de cerca y buscar el contacto directo.

«Por fin», escribió Effenberg, y añadió: «Nagelsmann tenía la costumbre de complicar y cientifizar innecesariamente las decisiones de personal, reflexiones y procesos más simples. El resultado fue una eliminación en cuartos de final de la Eurocopa y ahora el fracaso en dieciseisavos de final del Mundial».

Que Klopp tome un camino completamente distinto es, según Effenberg, también su «maldita obligación».