Según informaciones del diario español Marca ahora también Newcastle United se ha sumado a la puja por el candidato a la venta del campeón récord de Alemania. Según esa información, las Urracas ya le habrían ofrecido al portugués un contrato concreto de tres años.

Newcastle busca un sustituto para Bruno Guimaraes, que se marchó al Arsenal. Palhinha sería una alternativa más económica a Felix Nmecha, por quien supuestamente el BVB pediría más de 100 millones de euros. Sobre todo porque el club del internacional Nick Woltemade no se desprendió de numerosos jugadores importantes por casualidad. El trasfondo de tantas salidas, entre ellas también las de Anthony Gordon y Sandro Tonali, son las reglas financieras de la Premier League y de la UEFA. De lo contrario, amenazan altas multas o incluso una prohibición de fichar.

Por Palhinha habría que pagar probablemente entre 20 y 25 millones de euros. Sin embargo, una cesión con opción de compra posterior no entra en los planes del Bayern. Por eso, los responsables encabezados por Max Eberl también rechazaron recientemente al Aston Villa. "Se ha leído que Aston Villa nos ha contactado por Joao. Eso es correcto. Pero con Aston Villa no vamos a llegar a un acuerdo, eso simplemente no funciona. Porque no estamos en la situación de tener que hacer lo que los demás nos quieren imponer", subrayó el director deportivo del FCB el viernes en una rueda de prensa, dejando así también clara su postura.

FC Bayern de Múnich: ¿quién debe salir además de Joao Palhinha?

Que ahora Newcastle quiera hacerse con Palhinha no es, sin embargo, ninguna sorpresa. El jugador de 31 años sigue gozando de una excelente reputación en la Premier League. Antes de su llegada a Múnich, había brillado en el Fulham. También en su etapa como cedido en el Tottenham Hotspur supo convencer la temporada pasada. A pesar de una floja campaña de los Spurs, que estuvo a punto de culminar en el descenso, el mediocentro defensivo incluso firmó diez participaciones de gol en 45 partidos.

Además de Palhinha, el Bayern también quiere desprenderse de Sacha Boey y Bryan Zaragoza. Sin embargo, por ahora no se vislumbra una solución a corto plazo para el dúo. Bajo las órdenes del técnico Vincent Kompany, ambos, al igual que Palhinha, previsiblemente ya no jugarán ningún papel si se quedan en Múnich.

A finales de julio, el presidente de honor Uli Hoeneß sorprendió, no obstante, con palabras conciliadoras. "Si ahora conseguimos dar salida a uno u otro jugador, y ese sería exactamente nuestro deseo, naturalmente sería bueno. Pero una cosa quiero dejarla muy clara: un contrato con el FC Bayern es intocable. Eso significa que nos quedaremos con los jugadores si al final no se encuentra una solución adecuada", explicó.