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Mohamed Saeed
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«¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo?»: Jorge Jesus replica a las explosivas declaraciones de Dolores Aveiro

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El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ha respondido a las provocadoras declaraciones de Dolores Aveiro, madre de la leyenda de la selección Cristiano Ronaldo. Tras la contundente derrota de Portugal ante Dinamarca, Aveiro expresó su satisfacción con el resultado y afirmó que su hijo recibió un trato injusto en sus últimos días con la selección.

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Jesus responde a la alegría de Aveiro por la derrota

Preguntado por las duras declaraciones durante una rueda de prensa el lunes, Jesus intentó rebajar la tensión sin avivar el conflicto. «¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo? Mi madre también… La madre de Ronaldo es una señora a la que respeto mucho, ¿qué puede decir? Una madre es una madre, no hay vuelta de hoja, entiendo sus declaraciones», declaró a RTP el técnico de 72 años.

Para explicar su postura, reconoció el vínculo especial entre una madre y sus hijos y señaló que una madre siempre los defenderá hasta el final. Jesus insistió en que comprendía las emociones que había detrás de las declaraciones y describió a Aveiro como una madre muy querida que sufrió mucho para sacar adelante a su familia.

Más tarde, Jesus reiteró esa idea a SportTV: «¿Ruido? Es cierto, pero una madre es una madre y solo puedo respetarla. Una madre siempre defiende a sus hijos, incluso hasta la muerte. Es una madre muy querida que sufrió mucho para criar a sus hijos».

Crece la tensión tras la humillante derrota ante Dinamarca

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La polémica estalló después de que Aveiro hablara en un acto celebrado en el Sporting CP, donde afirmó que la selección había «engañado» a su hijo antes de que dejara el equipo. Fue especialmente contundente al hablar del desplome de Portugal en una desastrosa derrota por 4-1 ante Dinamarca, un resultado con el que se mostró satisfecha. También criticó un homenaje reciente que, a su juicio, se gestionó mal: sostuvo que cualquier reconocimiento a los logros de Ronaldo debería haberse hecho en su presencia. Esta muestra pública de animadversión ha ensombrecido al equipo mientras se prepara para su próximo partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Gales.

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La relación del veterano entrenador con Ronaldo lleva tiempo sometida a un intenso escrutinio en los medios portugueses. Las informaciones han señalado con frecuencia un desencuentro muy conocido entre el técnico y el cinco veces ganador del Balón de Oro antes de la retirada del jugador de la selección. Aunque Jesus ha intentado centrarse en la evolución táctica del equipo en la era posterior a Ronaldo, la persistente influencia de la familia Aveiro sigue siendo un factor importante en la percepción pública de la selección. El técnico continúa afrontando preguntas sobre si el equipo puede pasar página mientras figuras de tanta relevancia sigan criticando su liderazgo.

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Preocupación por el estado físico de Bernardo Silva

Al margen del conflicto familiar, Jesus también afronta importantes problemas en la gestión de la plantilla con jugadores veteranos como Bernardo Silva. El futbolista del Manchester City fue liberado recientemente de la concentración por dudas sobre su estado físico, pese a que las informaciones procedentes de su club apuntaban a que podría estar en condiciones de jugar en la competición nacional a finales de esta semana.

«Mejor que yo, solo el médico puede decirlo; no formo parte del departamento médico», explicó Jesus cuando le preguntaron por la discrepancia entre las informaciones sobre su lesión. Reveló que Silva y Fabio Silva habían solicitado ejercicios de entrenamiento específicos con su ayudante, Pedro, antes de que el centrocampista comunicara un problema físico al personal médico. El técnico reconoció que a jugadores de élite como Silva nunca les agrada no poder jugar con su selección, pero sostuvo que la decisión se basó exclusivamente en el diagnóstico que recibió.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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