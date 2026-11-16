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El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ha respondido a las provocadoras declaraciones de Dolores Aveiro, madre de la leyenda de la selección Cristiano Ronaldo. Tras la contundente derrota de Portugal ante Dinamarca, Aveiro expresó su satisfacción con el resultado y afirmó que su hijo recibió un trato injusto en sus últimos días con la selección.

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Jesus responde a la alegría de Aveiro por la derrota

Preguntado por las duras declaraciones durante una rueda de prensa el lunes, Jesus intentó rebajar la tensión sin avivar el conflicto. «¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo? Mi madre también… La madre de Ronaldo es una señora a la que respeto mucho, ¿qué puede decir? Una madre es una madre, no hay vuelta de hoja, entiendo sus declaraciones», declaró a RTP el técnico de 72 años.

Para explicar su postura, reconoció el vínculo especial entre una madre y sus hijos y señaló que una madre siempre los defenderá hasta el final. Jesus insistió en que comprendía las emociones que había detrás de las declaraciones y describió a Aveiro como una madre muy querida que sufrió mucho para sacar adelante a su familia.

Más tarde, Jesus reiteró esa idea a SportTV: «¿Ruido? Es cierto, pero una madre es una madre y solo puedo respetarla. Una madre siempre defiende a sus hijos, incluso hasta la muerte. Es una madre muy querida que sufrió mucho para criar a sus hijos».

Crece la tensión tras la humillante derrota ante Dinamarca

Getty Images

La polémica estalló después de que Aveiro hablara en un acto celebrado en el Sporting CP, donde afirmó que la selección había «engañado» a su hijo antes de que dejara el equipo. Fue especialmente contundente al hablar del desplome de Portugal en una desastrosa derrota por 4-1 ante Dinamarca , un resultado con el que se mostró satisfecha. También criticó un homenaje reciente que, a su juicio, se gestionó mal: sostuvo que cualquier reconocimiento a los logros de Ronaldo debería haberse hecho en su presencia. Esta muestra pública de animadversión ha ensombrecido al equipo mientras se prepara para su próximo partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Gales.

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La relación del veterano entrenador con Ronaldo lleva tiempo sometida a un intenso escrutinio en los medios portugueses. Las informaciones han señalado con frecuencia un desencuentro muy conocido entre el técnico y el cinco veces ganador del Balón de Oro antes de la retirada del jugador de la selección. Aunque Jesus ha intentado centrarse en la evolución táctica del equipo en la era posterior a Ronaldo, la persistente influencia de la familia Aveiro sigue siendo un factor importante en la percepción pública de la selección. El técnico continúa afrontando preguntas sobre si el equipo puede pasar página mientras figuras de tanta relevancia sigan criticando su liderazgo.

Preocupación por el estado físico de Bernardo Silva

Al margen del conflicto familiar, Jesus también afronta importantes problemas en la gestión de la plantilla con jugadores veteranos como Bernardo Silva . El futbolista del Manchester City fue liberado recientemente de la concentración por dudas sobre su estado físico, pese a que las informaciones procedentes de su club apuntaban a que podría estar en condiciones de jugar en la competición nacional a finales de esta semana.

«Mejor que yo, solo el médico puede decirlo; no formo parte del departamento médico», explicó Jesus cuando le preguntaron por la discrepancia entre las informaciones sobre su lesión. Reveló que Silva y Fabio Silva habían solicitado ejercicios de entrenamiento específicos con su ayudante, Pedro, antes de que el centrocampista comunicara un problema físico al personal médico. El técnico reconoció que a jugadores de élite como Silva nunca les agrada no poder jugar con su selección, pero sostuvo que la decisión se basó exclusivamente en el diagnóstico que recibió.