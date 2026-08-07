«ÚLTIMA HORA: Newcastle United ha vendido los caballitos de mar de su escudo por 50 millones de libras»: esta pequeña broma de una página inglesa de X se hizo viral en los últimos días. Después de Anthony Gordon, Sandro Tonali y Bruno Guimaraes, Newcastle ahora vende también sus caballitos de mar. El escudo retocado con IA, sin los dos animales característicos pero con la inscripción «Newcastle Departed», simboliza una plantilla desplumada y el gran giro de rumbo en el club más rico del mundo.

En octubre de 2021, el fondo soberano saudí PIF adquirió el 80 por ciento de las acciones de Newcastle United. Inflado por ingresos inconmensurables procedentes de la venta de petróleo, el PIF es uno de los mayores fondos del mundo. Al menos en teoría, desde entonces las Magpies disponen así de los mayores recursos financieros de todos los clubes de fútbol del mundo. Parecía solo una cuestión de tiempo que se convirtieran en un serio aspirante al título de la Champions League. Igual que en su día el Chelsea bajo Roman Abramovich o el Manchester City bajo la casa real de Abu Dabi.

En los tres primeros mercados de fichajes bajo los nuevos propietarios, Newcastle gastó en total alrededor de 320 millones de euros en nuevos jugadores, sin obtener a cambio ingresos dignos de mención. El dinero marcó goles y el éxito deportivo llegó rápido. El técnico del éxito, Eddie Howe, llevó a Newcastle al cuarto puesto en la temporada 2022/23 y, con ello, por primera vez en 20 años a la Champions League.

Impulsado por incorporaciones cada vez más caras, en 2025 llegó la conquista de la Copa de la Liga, el primer título en 70 años, así como una nueva clasificación para la máxima competición continental. El pasado verano, con Alexander Isak se marchó por primera vez una pieza importante del equipo por mucho dinero, pero al mismo tiempo Newcastle pulverizó su propio récord de traspasos con un gasto de alrededor de 280 millones de euros. Entre otros, llegaron los dos internacionales alemanes Nick Woltemade y Malick Thiaw, además de Anthony Elanga. A finales de 2025, el CEO David Hopkinson proclamó: «Para 2030 veo a este club en la conversación sobre ser el mejor club del mundo».

Newcastle United y la nueva estrategia en el mercado de fichajes

Pero esta vez las caras incorporaciones no funcionaron, el equipo dio en conjunto una imagen desequilibrada y crecieron las críticas a Howe. En lugar de pelear por títulos, Newcastle se desplomó hasta la zona media de la Premier League y fue despedazado por el Barcelona en la Champions League. De forma bastante sorprendente, no llegó una ofensiva furiosa en el mercado, sino la gran liquidación.

El director de juego Sandro Tonali se marchó al Tottenham Hotspur por 108 millones de euros, el extremo izquierdo Anthony Gordon al Barcelona por 80 millones. El capitán Bruno Guimaraes está a las puertas de un traspaso al Arsenal por 87,5 millones. El lateral izquierdo Lewis Hall podría seguirle, sobre la mesa hay una operación de 70 millones rumbo al Manchester United. Todos esos jugadores importantes vendidos deben ser reemplazados sobre todo por talentos jóvenes, con margen de desarrollo y sin experiencia. Además del portero checo Lukas Hornicek (24 años, 30 millones de euros de traspaso), Newcastle fichó por un total de 130 millones de euros a cuatro jugadores sub-21. El más caro fue Bazoumana Toure, que llegó desde el Hoffenheim por 50 millones de euros.

Experimentos así pueden salir bien, como ha demostrado recientemente, por ejemplo, el RB Leipzig con Yan Diomande. Como llevan años demostrando en la Premier League el Brighton & Hove Albion y el Brentford o en la Bundesliga el Borussia Dortmund. Según Sky UK, dentro de Newcastle el BVB es visto ahora incluso como un modelo concreto. Pero estos experimentos conllevan un gran riesgo. Sobre todo cuando son muchos a la vez y alrededor falta una estructura de equipo consolidada y, además, el club en realidad quiere convertirse en el «mejor del mundo».

Probablemente también por el enfado con la evolución en el mercado de fichajes, la pasada semana dimitió de forma sorprendente el técnico de largo recorrido Eddie Howe, y con él Newcastle perdió a un estabilizador contrastado. Su sucesor es Matthias Jaissle. El alemán de 38 años ya ha demostrado en el RB Salzburg que puede desarrollar jóvenes talentos. Su contratación parece coherente a la vista de la nueva orientación y además también era lógica desde un punto de vista organizativo. No en vano Jaissle llegó desde el gran club saudí Al-Ahli, que al igual que Newcastle pertenece al PIF.

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El CEO David Hopkinson proclama «Newcastle 2.0»

Pero ¿por qué ese giro estratégico? En primer lugar, por la ya realmente eficaz normativa financiera de la Premier League (Profit and Sustainability Rules) y de la UEFA (Fair Play Financiero). A diferencia de los primeros tiempos del Chelsea de Abramovich y del City de Abu Dabi, hoy los nuevos propietarios ya no pueden emplear a su antojo su riqueza inconmensurable. En el caso de Newcastle, al mismo tiempo surge la pregunta de si los propietarios siquiera siguen estando dispuestos a llegar al límite financiero. La tensa situación política en Oriente Próximo también afecta a Arabia Saudí. Ya en abril, el PIF puso fin de forma sorprendente a su implicación en la lucrativa liga de golf LIV.

Hopkinson, CEO de Newcastle, que hace menos de un año todavía había pregonado su visión de 2030, habla ahora con respecto a los primeros cinco años del mandato saudí de «Newcastle 1.0» y dice: «Fue una gran época, pero hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. En algún momento hay que pagar la factura de la tarjeta de crédito». Y ese momento es ahora.

«Avanzamos de una manera sostenible», dice Hopkinson. «Nos estamos adaptando a nuestra realidad. Pero desde aquí daremos un gran salto hacia delante y alcanzaremos una posición en la que podamos ganar con regularidad. Newcastle 2.0 será joven, hambriento, ambicioso e implacable».

Por cierto, en el mercado de fichajes Newcastle se ha encontrado hasta ahora con negativas por parte de los talentos más cotizados: Johan Manzambi se decidió por un traspaso al Aston Villa pese a tener un acuerdo con el Friburgo. Victor Munoz prefirió ir al Liverpool. Lucas Bergvall parece quedarse en el Tottenham Hotspur. La falta de perspectiva de jugar la Champions League o cualquier otra competición internacional tiene un efecto disuasorio similar al éxodo de personal y a la nueva realidad financiera. Mientras tanto, en el entorno la antigua euforia ha dado paso a la incertidumbre.

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Newcastle United, entre el optimismo y el miedo al descenso

«Después de la última temporada tenía que pasar algo», dice el bloguero y podcaster Jamie Smith, del fanzine de Newcastle The Mag, en conversación con SPOX. «Los aficionados coinciden en que las cifras de los traspasos de Gordon y Tonali son buenos negocios. La salida de Bruno duele más, porque fue nuestro jugador más destacado de la pasada temporada. Pero existe la esperanza de que Jaissle y un grupo de jóvenes talentos prometedores de toda Europa puedan propiciar el reinicio que tanto se necesita. Aunque mentiría si dijera que no tenemos miedo de que, debido a su falta de experiencia, pueda salir mal. Las reacciones de los aficionados van desde el optimismo hasta un miedo real a una pelea por no descender».

La pasada temporada, el Tottenham mostró lo rápido que puede pasar eso en la Premier League. Actualmente parece que Newcastle al menos todavía quiere fichar a un sucesor consolidado para Guimaraes. El principal candidato es Felix Nmecha, por quien supuestamente el Dortmund pide 120 millones de euros. También suena Joao Palhinha, descartado en el Bayern. Pero sobre todo en el caso de Nmecha surge la pregunta de si realmente quiere renunciar al fútbol de Champions League.

En líneas generales, según Smith, entre los aficionados existe desde «hace ya algún tiempo» el miedo a que el PIF pueda reducir de forma sostenida su compromiso financiero. También hay «motivos de preocupación» en que los proyectos de infraestructuras anunciados desde hace tiempo sigan sin ejecutarse, la construcción de un nuevo centro de entrenamiento y la renovación del histórico St. James' Park. Allí tendrá lugar dentro de solo dos semanas el arranque de la temporada contra el Liverpool. Qué once inicial pondrá entonces Jaissle en el campo parece a día de hoy completamente abierto.

Al menos los dos caballitos de mar seguirán ahí pese a todas las bromas.