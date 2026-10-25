«La decisión es definitiva, ahora soy alemán», declaró el defensa de 19 años del FC Augsburg a Sky durante el descanso del partido de su equipo contra el Union Berlin.

«Lo he pensado durante muchísimo tiempo con mi familia y tampoco jugué el Mundial en Estados Unidos. He crecido aquí, me siento alemán y quiero llevar el águila en el pecho», añadió Banks, que también tiene la ciudadanía estadounidense por su padre.

Hace alrededor de un mes, el seleccionador alemán sub-21, Antonio Di Salvo, ya había revelado que, además de Banks, Louey Ben Farhat, del Karlsruher SC, también había sido convencido para desarrollar su carrera en la selección alemana.

«Llevamos mucho, mucho tiempo en contacto. Estoy orgulloso de que hayamos conseguido despertar en los dos jugadores el interés por la selección alemana», dijo entonces Di Salvo.

Tanto Banks como Ben Farhat habían jugado en categorías inferiores con los países de origen de sus padres; Ben Farhat, incluso con la selección absoluta de Túnez. «Ambos tenían también la posibilidad de disputar quizá incluso un Mundial», señaló Di Salvo.

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La decisión de Banks de jugar con Alemania provoca malestar en Estados Unidos

Al técnico le parecía «impresionante, valiente y una muestra de confianza en sí mismos que hayan decidido cambiar de federación porque se sienten alemanes, porque quieren seguir su camino con Alemania y porque también se ven capaces de jugar quizá con la selección absoluta si rinden bien».

Que Banks renunciara a disputar el Mundial con Estados Unidos y rechazara una convocatoria del seleccionador absoluto, Mauricio Pochettino, para los dos amistosos contra Bélgica y Portugal en marzo provocó, por ejemplo, un gran malestar en la leyenda estadounidense Landon Donovan.