Según informa el periodista argentino Cesar Luis Merlo, Scaloni, que llevó a la Albiceleste al título mundial en 2022, renovaría próximamente hasta 2030 su contrato, que vence a finales de diciembre. Según se informa, ya existe un acuerdo verbal entre la federación y el entrenador.

Esto resulta sorprendente porque Scaloni, tras la derrota en la final del Mundial (0-1 tras la prórroga) contra España en julio, aún había dejado su futuro en el aire y sus palabras apuntaban más bien a una retirada al término de su contrato: «Hablaré con el presidente de la federación, no sé si tengo energía para volver a intentarlo», dijo el técnico de 48 años en la rueda de prensa posterior a la final.

Si Scaloni hubiera dejado el cargo al finalizar su contrato actual, los dos amistosos previstos para mediados de noviembre contra Uruguay y Costa Rica habrían sido sus partidos de despedida. Así, el seleccionador campeón del mundo probablemente también dirigirá al equipo de su país en la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

Lionel Scaloni tendrá que prescindir de Lionel Messi en Argentina a partir de ahora

Sin embargo, a partir de ahora Scaloni tendrá que prescindir de su mayor estrella, ya que Lionel Messi puso fin a su carrera con la selección tras el Mundial del pasado verano. A principios de octubre, en la victoria por 3-0 en un amistoso contra Benín, el futbolista de 39 años disputó su partido de despedida.

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Scaloni es seleccionador desde febrero de 2018 y, además del triunfo en el Mundial de 2022, llevó a Argentina a conquistar dos títulos de la Copa América (2021 y 2024). Hasta la fecha, ha dirigido a la Albiceleste desde el banquillo en 105 partidos, con 81 victorias y solo diez derrotas.