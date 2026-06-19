«Ahora se han dado cuenta de lo maravilloso que es Marruecos»... ¡Gran descontento entre los jugadores de Senegal con los hoteles de Estados Unidos!

Senegal afronta una grave crisis interna que pone en riesgo su participación en el Mundial 2026, a pocas horas del clave partido contra Noruega. Varios medios revelan que la Federación Senegalesa de Fútbol no ha pagado las cantidades adeudadas a los jugadores y que las condiciones de los «Leones de la Teranga» se han deteriorado.

Según Sport News Africa, la Federación Senegalesa no ha pagado las primas a pesar de los fondos recibidos por la Copa Africana de Naciones 2025 y la clasificación mundialista.

Esta crisis financiera llega en el peor momento, La selección se prepara para un duelo clave contra Noruega, que podría definir su futuro tras la derrota 1-3 ante Francia en la primera jornada del Grupo 1, conocido como «el grupo de la muerte».

Tras un buen primer tiempo frente a Francia, la defensa se desmoronó en el segundo y el equipo cayó 3-1, lo que aumenta la presión de cara al duelo con Noruega, donde una nueva derrota podría significar la eliminación.

Además, varios jugadores criticaron el hotel asignado, que consideraron «muy inferior» al de la Copa Africana de Naciones 2025, disputada hace solo seis meses.

Además, el jefe de cocina que los acompañó en la Copa Africana de Naciones no viajó esta vez, lo que empeoró la situación: los jugadores criticaron la baja calidad de la comida y optaron por pedir en restaurantes externos como protesta.

Esta diferencia de trato entre ambos torneos, separados por solo seis meses, ha despertado dudas sobre la gestión financiera y organizativa de la Federación Senegalesa, ya que este tipo de crisis no era habitual en la selección desde hacía años.

Además, el propio entrenador, Babi Thiaw, trabaja sin contrato desde hace meses. además de reclamar cinco meses de salarios impagados. Esta situación supone un incumplimiento grave de la Federación hacia el técnico que clasificó al equipo para la Copa del Mundo.