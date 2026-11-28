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Naby Keita atraviesa un momento difícil. La exestrella del Liverpool se toma, por ahora, un descanso del fútbol por motivos de salud mental.

«Ahora mismo no se siente preparado para ayudar al equipo. Por eso ha pedido al club un tiempo de descanso para volver a estar bien mentalmente. El club ha accedido. A partir de enero deberíamos volver a trabajar juntos», explicó Balas Borbely, entrenador de Keita en el Ferencváros de Budapest.

La situación actual no es el único revés que Keita ha sufrido en los últimos tiempos. «Tuvo una temporada pasada difícil. Se lesionó a menudo y, además, no tenía una relación especialmente buena con su anterior entrenador, Robbie Keane. He intentado ayudarle a recuperar su mejor nivel. Lo hemos conseguido en parte y esta temporada también ha disputado algunos partidos», añadió Borbely.

Desde que dejó el Liverpool en 2023, Keita no ha logrado recuperar de forma sostenida el nivel que mostró en el pasado. Su etapa en el Werder Bremen, en particular, resultó un gran fiasco deportivo. Tras disputar solo cinco partidos de Bundesliga, fue suspendido y multado por negarse a viajar para el partido de liga a domicilio contra el Bayer Leverkusen. Su etapa en el club de Bremen terminó antes de lo previsto.

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A principios de 2025, Keita llegó cedido al Ferencváros de Budapest, que lo fichó de forma definitiva en el verano de 2026. En lo que va de temporada, el centrocampista ha disputado nueve partidos oficiales y ha aportado dos asistencias.