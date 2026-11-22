Compartir Sigue a GOAL en Google

Donyell Malen marcó cuatro goles en la victoria de la Roma por 5-1 ante el Parma en la Serie A e igualó el récord histórico del club de tantos ligueros en un año natural. El entrenador Gian Piero Gasperini calificó de «extraordinario» al exdelantero del Aston Villa después de que su 26.º gol en la Serie A en 2026 mantuviera a la Roma a dos puntos del líder, la Lazio.

Anuncios

Malen marca cuatro goles e iguala un récord de la Roma de hace 66 años

Donyell Malen marcó cuatro goles y lideró a la Roma en su contundente victoria por 5-1 ante el Parma en la Serie A, que mantiene al equipo de Gian Piero Gasperini a solo dos puntos del líder, la Lazio. Rodrigo Mora anotó el otro tanto de la Roma después de que Nesta Elphege igualara momentáneamente el marcador al contraataque para el equipo local.

Con esos cuatro goles, Malen suma 12 en las primeras 12 jornadas de liga y 26 en la Serie A durante el año natural 2026 desde su llegada del Aston Villa en enero. Esa cifra permite al internacional neerlandés igualar el récord histórico del club establecido por Pedro Manfredini en 1960, cuando aún queda más de un mes para que termine el año.

Gasperini explica por qué Malen brilla en su sistema

En declaraciones a DAZN Italia tras el pitido final, Gasperini elogió la reacción de su equipo después de encajar el gol del empate y destacó lo bien que encaja Malen, desde el punto de vista táctico, en el estilo ofensivo de la Roma.

«Malen ya era un delantero de nivel en Países Bajos, el Borussia Dortmund y el Aston Villa. No juegas a ese nivel si no tienes calidad», afirmó Gasperini. «Quizá lo he puesto donde mejor puede expresarse. Hay muchos buenos delanteros en la Serie A, incluidos jóvenes talentos y, por supuesto, Lautaro Martinez, pero ahora mismo Malen es extraordinario. Se compenetra muy bien con nuestro equipo. Quizá sacamos más partido de Malen que de un delantero que, sobre el papel, sea mejor, pero que no encaje tan bien en nuestro estilo de juego».

Anuncios Anuncios

De cedido por el Aston Villa a referente que bate récords

Malen llegó inicialmente a la Roma cedido por el Aston Villa el 16 de enero de 2026. En mayo, tras llevar al club de vuelta a la UEFA Champions League, completó un traspaso definitivo por 25 millones de euros y firmó un contrato hasta junio de 2030. Su última actuación, con cuatro goles, supuso también su tercer triplete en la Serie A en 2026, una hazaña que el último en lograr en la máxima categoría italiana había sido Josip Ilicic, quien también jugó a las órdenes de Gasperini en el Atalanta.

Related Topics

Los 36 goles de la Roma en sus primeros 12 partidos de liga son la cifra más alta de un equipo de la Serie A en 76 años, desde que el Inter, el Milan y la Juventus superaron esa marca en la temporada 1950-51.

La Roma gana impulso en la lucha por el título con partidos aún por disputar en 2026

Con la Roma en 30 puntos y tras la Lazio, líder de la clasificación, Gasperini señaló que superar las dificultades en Parma demostró la creciente confianza de su plantilla.

Anuncios

Para Malen, haber igualado a Manfredini con 26 goles ligueros en un año natural a finales de noviembre le deja tiempo de sobra para hacerse en solitario con el récord histórico de la Roma antes de que termine 2026.