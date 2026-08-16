Precisamente en el cumpleaños del presidente de la directiva, Axel Hellmann, el Eintracht Frankfurt vivió este sábado un debacle notable. En el último amistoso de la pretemporada, el Eintracht perdió por 0-7 contra el club inglés de media tabla Brentford FC. En ataque, el Eintracht fue completamente inofensivo; atrás, un error siguió a otro.

El portero Kaua Santos cometió un grave error en el 0-2. El capitán Robin Koch provocó el 0-3 y poco después tuvo que ser sustituido por lesión. «Recibió un golpe en la columna cervical y luego se mareó», dijo el entrenador Adi Hütter. «Ya no estaba en condiciones de seguir jugando». Según Bild , el jugador de 30 años no regresó a Frankfurt con el equipo, sino que fue examinado todavía en Londres. Aún no hay un diagnóstico.

El Eintracht había ganado los cinco amistosos previos al debacle contra el Brentford. Sin embargo, en tres ocasiones se midió a rivales de categorías inferiores. El 3-0 contra el Trabzonspor al inicio de la pretemporada todavía tenía poca relevancia. Hace una semana, al menos logró un llamativo 2-0 contra el recién ascendido a la Premier League Hull City. El Frankfurt arrancará la nueva temporada el viernes en la Copa de Alemania contra el quinto divisionario SC St. Tönis. En el estreno de la Bundesliga, jugará fuera de casa contra el Union Berlin el 29 de agosto. Hasta entonces, sobre todo el director deportivo Markus Krösche está exigido en el mercado de fichajes.

Adi Hütter aumenta la presión por fichajes en el Eintracht Frankfurt

«La plantilla todavía no es como me la imagino», dijo Hütter ya la semana pasada. Hasta la fecha solo han llegado cuatro fichajes: Noel Aseko (doce millones de euros desde el Bayern de Múnich) y Raphael Onyedika (nueve millones desde el Club Brujas) para el mediocentro defensivo, además del central Otavio (4,5 millones desde el Estrela Amadora) y Malik Pimpong (3,5 millones desde el sub-19 del FC Midtjylland). Ninguno de los cuatro está considerado un refuerzo inmediato.

Contra el Brentford, Onyedika y Otavio fueron titulares. Otavio formó la pareja de centrales junto a Koch, tuvo parte de culpa en el primer gol encajado y además siguió evidenciando carencias físicas. «Todavía no está en la condición que yo me imagino», dijo Hütter ya la semana pasada. Krösche ya busca intensamente un nuevo central, y por la actuación de Otavio y la lesión de Koch la presión es aún mayor.

Además, debe llegar un jugador ofensivo. Durante mucho tiempo, el Eintracht esperó el fichaje en propiedad de Arnaud Kalimuendo, cedido la pasada temporada por el Nottingham Forest, pero actualmente hay parón al respecto. Supuestamente, el Nottingham pide 35 millones, demasiado para el Eintracht. Como alternativa aparece Louey Ben Farhat, del Karlsruher SC. El delantero de 20 años firmó ocho contribuciones de gol en 20 apariciones con el KSC en la pasada temporada de la 2. Bundesliga. En los últimos tiempos también se mencionó vagamente a Ermedin Demirovic, del VfB Stuttgart.

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El Eintracht Frankfurt quiere desprenderse de varios descartes

Al mismo tiempo, el Eintracht intenta deshacerse de varios descartes de una plantilla demasiado amplia, con 31 jugadores. Este sábado, al menos, Noel Futkeu se marchó cedido al SV Elversberg. En la lista de salidas todavía figuran Arthur Theate, Michy Batshuayi, Ellyes Skhiri, Jessic Ngankam, Niels Nkounkou y Elye Wahi. Batshuayi podría marcharse en breve al Al-Shabab de Arabia Saudí, y Skhiri regresar al 1. FC Köln.

Sobre todo gracias a la extremadamente lucrativa venta de Nathaniel Brown al Bayern de Múnich (50 millones), el Eintracht ha generado hasta ahora este verano un claro superávit en fichajes. A unos ingresos de 77,25 millones de euros se oponen unos gastos de 30,3 millones. Sin embargo, como los de Frankfurt se quedaron sin clasificación para competición internacional bajo el exentrenador Albert Riera, en términos generales hay que ahorrar.