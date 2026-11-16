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Abobakr El Mokadem
Traducido por

Ahmed Shobeir: el Al Ahly teme al Pyramids y el Zamalek desea este resultado

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El periodista Ahmed Shobeir analizó la situación del Al Ahly y del Pyramids antes de su candente duelo del 23 de noviembre en la Liga Premier de Egipto.

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Shobeir afirmó en declaraciones radiofónicas: «El Al Ahly afronta el partido contra el Pyramids con cuatro puntos de desventaja respecto al Pyramids. El Zamalek desea un empate entre ambos equipos o, más aún, una victoria del Al Ahly para frenar el tren del Pyramids».

Y continuó: «¿Es posible que se detenga el tren del Pyramids? No hay ningún equipo que gane siempre. Es un partido difícil para el Al Ahly y difícil para el Pyramids».

Además, añadió: «Los aficionados del Al Ahly sienten que tienen mucho miedo del partido, y tienen toda la razón, porque el Pyramids está ofreciendo un nivel más que espectacular. Incluso en los partidos en los que no está a su nivel sabe cómo ganarlos. El Pyramids no ha cedido ni un punto; el Pyramids ha ganado en la liga, la Copa, la Copa de la Liga y la Liga de Campeones de África».

El exportero del Al Ahly agregó: «Por tanto, esta vez hay un clima de miedo dentro del Al Ahly. El Pyramids vive un momento de confianza, pero al mismo tiempo de respeto hacia el Al Ahly. El partido no es fácil, porque su rival es el Al Ahly».

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Y señaló: «Sí, el Pyramids ha tenido la ventaja ante el Al Ahly en los últimos tiempos, pero el Al Ahly tiene muchísimas armas que puede utilizar para ganar».

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Shobeir pasó después a hablar de los fichajes del Al Ahly y explicó: «Ayer circularon con fuerza informaciones sobre una negociación del Al Ahly con Tarek Alaa, lateral del Pyramids y de la selección absoluta de Egipto».

Y prosiguió: «Las informaciones procedían del club ZED, pero una fuente importante dentro del Al Ahly me dijo: “Esta noticia no tiene ningún fundamento. Queremos mantener a toda costa a Mohamed Hany y confiamos en que el asunto de la renovación llegue a buen puerto dentro de las mismas normas del club. Es difícil cambiar el sistema, sobre todo porque hemos contratado a jugadores de esta manera”».

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El árbitro del gran duelo entre el Al Ahly y el Pyramids

La Comisión Principal de Árbitros de la Federación Egipcia de Fútbol, presidida por Essam Abdel Fattah, anunció la designación del árbitro internacional salvadoreño Ivan Barton para dirigir el partido entre el Al Ahly y el Pyramids, previsto para el 23 de noviembre y correspondiente a la novena jornada de la Liga Premier de Egipto.

La elección de Barton, que cuenta con una amplia experiencia en torneos internacionales, para dirigir el enfrentamiento entre el líder de la competición y su escolta responde a la gran importancia de su resultado en la lucha por el liderato.

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El Pyramids llega al encuentro como líder de la clasificación con 24 puntos, mientras que el Al Ahly ocupa la segunda posición con 20, lo que da al conjunto rojo la oportunidad de reducir la diferencia a un solo punto en caso de victoria. Por su parte, el Pyramids busca ampliar la ventaja y consolidar su posición en lo más alto.

Barton posee la escarapela internacional de la FIFA desde 2018 y, desde entonces, ha participado en varios grandes torneos de selecciones y de clubes.

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El colegiado salvadoreño ya estuvo en el Mundial de Catar 2022, antes de dirigir partidos en la última edición del torneo, en 2026, con lo que consolidó su posición entre los árbitros de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Durante el Mundial de Catar, Barton dirigió tres partidos, entre los que destacan los enfrentamientos Japón-Alemania, Brasil-Suiza e Inglaterra-Senegal, este último de octavos de final.

 

 

Escrito porAbobakr El Mokadem

Editor Senior

Periodista egipcio desde 2006. Comencé cubriendo el fútbol local, pero con el paso del tiempo mi interés se amplió al fútbol mundial, especialmente a las cinco grandes ligas europeas, con enfoque en LaLiga y la Premier League.

Durante estos años combiné la cobertura de campo con el análisis, profundizando en el fútbol internacional desde 2017, cuando me uní a Kooora.

En Kooora trabajé como editor de noticias, analista de partidos, traductor, comentarista de voz y creador de reportajes en video, además de escribir artículos y desarrollar planes de cobertura para grandes eventos.

Mi pasión por el fútbol comenzó en 1990 con la clasificación de Egipto al Mundial de Italia. Recuerdo especialmente el empate ante Países Bajos y el gol de Magdy Abdelghani.

A nivel global, me vinculé con el Real Madrid desde principios del siglo XXI, especialmente con Zidane y luego Cristiano Ronaldo.

El momento más importante fue el fichaje de Cristiano por el Real Madrid en 2009.

Actualmente trabajo como editor de mesa, traductor y creador de contenido SEO.

Mi once ideal: Buffon; Cafú, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi y Cristiano.

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