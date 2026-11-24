Compartir Sigue a GOAL en Google

Ahmed Reda, jugador del Al Ahly, ha justificado su actitud tras la polémica generada por el incidente del escupitajo dirigido supuestamente hacia la afición del club, durante el partido ante el Pyramids en la liga egipcia. El encuentro estuvo marcado por el enorme enfado de los aficionados con el rendimiento de los jugadores tras la derrota por 2-0 de ayer lunes, en la novena jornada del campeonato.

Anuncios

Ahmed Reda publicó una aclaración en su cuenta oficial de Instagram, en respuesta a la difusión del vídeo que desató las críticas de la afición del Al Ahly, y aseguró que su gesto no iba dirigido a ningún aficionado del equipo.

El jugador explicó que el vídeo que circula muestra lo ocurrido de forma errónea, señaló que en ningún momento tuvo intención de ofender a los aficionados y afirmó que lo sucedido fue un gesto normal mientras estaba en el terreno de juego.

«Como he visto que mucha gente está hablando, quiero aclarar que el vídeo que se ha difundido se ha malinterpretado, por supuesto, porque nunca he hecho algo así ni lo haré con nadie en general, y mucho menos con la afición del Al Ahly», declaró Ahmed Reda.

Y añadió: «Solo hay ciertas personas que intentan sacar cualquier imagen de contexto para hacer creer a la gente lo que ellos quieren. Yo estaba calentando con normalidad y escupí con normalidad, como cualquiera, pero el ángulo de la cámara me pilló mirando hacia la grada, y seguí calentando como si nada... Y, por supuesto, lo repito otra vez: la afición del Al Ahly es lo más grande para mí».

Anuncios Anuncios

El Al Ahly sufrió una dolorosa derrota por 2-0 ante el Pyramids, que se adelantó en el marcador gracias a un penalti transformado por Karim Hafez en el minuto 32. Mostafa Fathi firmó el segundo tanto al inicio de la segunda parte, concretamente en el minuto 48, tras un pase de Mostafa Ziko.

Related Topics

El Al Ahly no logró remontar en los minutos restantes y encajó su primera derrota liguera de la temporada, en medio del enfado de la afición por el rendimiento ofrecido por el equipo, lo que endureció aún más las críticas a los jugadores tras el pitido final.

La caída del Al Ahly ante el Pyramids tuvo consecuencias en el banquillo, ya que el club anunció oficialmente, en las primeras horas de la mañana del martes, el fin de la etapa del técnico marroquí Hussein Amouta y de su cuerpo técnico tras la derrota.

Anuncios

La decisión llegó después de la primera derrota del Al Ahly bajo las órdenes de Amouta, que se hizo cargo del equipo el pasado mes de junio con un contrato de dos temporadas. Dirigió al conjunto en 14 partidos de todas las competiciones, con un balance de 11 victorias, dos empates y una sola derrota, precisamente ante el Pyramids.

En la clasificación de la liga egipcia, el Pyramids reforzó su liderato al alcanzar los 27 puntos, con pleno de victorias, tras sumar su noveno triunfo consecutivo, y sigue distanciándose de sus más inmediatos perseguidores en la carrera por el título.

Anuncios

Por su parte, el Al Ahly se quedó estancado en 20 puntos y cayó a la tercera posición de la tabla, a dos puntos del Zamalek, segundo con 22, y a siete del líder, el Pyramids. La presión aumenta así sobre el equipo tras perder el gran duelo de la jornada y la salida de su entrenador.