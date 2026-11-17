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Para Didi Hamann, no hay que sobrevalorar las buenas actuaciones de Florian Wirtz con la selección alemana.

Aunque el centrocampista del Liverpool volvió a brillar a las órdenes del seleccionador Jürgen Klopp en la goleada de Alemania por 5-0 ante Países Bajos , el exfutbolista no cree que Wirtz pueda trasladar ese nivel a Anfield.

«Los pocos buenos partidos que ha jugado con el Liverpool han sido en la Champions League, donde el fútbol no es tan físico, ni tan rápido, ni tan agresivo como en la Premier League», dijo Hammann en RTL/Sky, y subrayó: «Por eso sería prudente». Preguntado al respecto, el comentarista añadió: «Los partidos de selecciones también se juegan, entre comillas, a un ritmo un poco más pausado».

Por ello, Hamann duda de que Wirtz mantenga su buena forma en el Liverpool tras el parón de selecciones. «No sé si esto cambiará algo cuando vuelva al Liverpool, porque lleva 17 o 18 meses sin mejorar. No sé si los partidos con la selección alemana tienen tanta influencia en su forma en el Liverpool», afirmó.

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Wirtz marcó dos goles contra la Oranje y contribuyó de forma decisiva a la clasificación de Alemania para los cuartos de final de la Nations League. El exjugador del Leverkusen también anotó en la victoria por 3-1 ante Serbia unos días antes. Además, participó directamente en los dos goles alemanes del triunfo por 2-0 en el partido de ida a principios de octubre.

Getty Images

Florian Wirtz mantendría una estrecha relación con Jürgen Klopp

En el Liverpool, en cambio, Wirtz recibe con frecuencia duras críticas, también de Hamann , porque sencillamente no está cumpliendo las grandes expectativas generadas desde su millonario fichaje por el histórico club inglés en el verano de 2025. Suma dos goles y cinco asistencias en doce partidos esta temporada. Sin embargo, a diferencia de su primera campaña, el jugador de 23 años es titular habitual con Andoni Iraola, que relevó a Arne Slot como entrenador en verano.

Mientras tanto, Wirtz mantendría una estrecha relación con Klopp . Según el diario Bild, el seleccionador incluso se pondría en contacto personalmente con él después de cada partido de los Reds. «He oído incluso desde Liverpool que habla más con él que el entrenador que está allí. Eso demuestra lo importante que es este jugador para su sistema», explicó recientemente el responsable de fútbol Christian Falk.