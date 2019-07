Agustín Orion confirmó su salida de Colo Colo: "No soy un cobarde que no quiere pelear un puesto"

El arquero argentino puso término anticipado a su contrato que lo ligaba con el Cacique, descartando los rumores en torno a los motivos de su adiós.

Lo que esta jornada comenzó como un rumor, finalmente se hizo realidad: Agustín Orion confirmó su salida de . El arquero argentino puso término anticipado a su contrato que lo ligaba con el Cacique hasta el 2020 y se despide de la escuadra en la que consiguió tres títulos: dos Supercopa, en 2017 y 2018, y el Torneo de Transición de 2017.

El ex Boca dio a conocer su determinación en conferencia de prensa, acompañado de sus ahora ex compañeros Esteban Paredes, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Pablo Mouche, Carlos Carmona y Jorge Valdivia.

"A veces uno planifica o desea otras cosas y después se van por otro camino. Esta decisión es personal y llegamos a un acuerdo con la dirigencia. A veces las decisiones no son para manifestarlas en público porque no es el lugar ni el momento y no tengo por qué decirselo a ustedes", dijo ante los medios.

Además, descartó que el motivo de su salida fuese por "no aceptar ser suplente" del seleccionado nacional Brayan Cortés y aclaró que se trata por motivos personales.

"No acostumbro a irme de un club porque dicen que no voy a jugar o voy a pelear un puesto. Desde los 7 años que he tenido que pelear un puesto, yo no soy un cobarde que no quiere pelear un puesto, está claro. Desde que debuté en primera jugué, en Colo Colo, sano, jugué, me dieron premios al arquero del año, en la Libertadores, de ahí en más no tengo por qué pensar en otra cosa que no sea jugar", aclaró.

Respecto a los rumores, el nacido en Buenos Aires fue claro: "Salió que yo me iba porque no iba a jugar y me dieron recien el alta el sábado para sumarme a los entrenamientos con mis compañeros. Hay cosas que vienen sucediendo. Qué el dinero, qué ganaba tanta plata, el tema de mi renovación. Vamos a dejar de decir cosas que no son. Mi alta fue el sábado, nadie sabe si iba a jugar o no", indicó.

"Yo quería quedarme a jugar, está claro. Hoy estoy impecable después de un tiempo prolongado de la lesión y si si estoy a gusto, claro quiero jugar. No tengo idea que me va a deparar el futuro, sólo quiero seguir jugando, como siempre lo he hecho en mi carrera... No tengo por qué decir por qué me voy, es algo personal", agregó el futbolista que estuvo varios meses alejado de las canchas por una rotura del tendón supraespinoso de hombro izquierdo.

Finalmente, y acompañado también por el gerente deportivo Marcelo Espina, agradeció a la cúpula de la escuadra Popular. "Primero agradecer a los que confiaron en mi, a Aníbal (Mosa) por traerme, a Pablo Guede como entrenador que me permitió conocer lo que es este club, a mis compañeros y lo que queda es esto", cerró.

Mientras que Paredes tomó la palabra y admitió que "es inesperada la salida de Agustín. Le quiero agradecer a nombre del plantel por su honestidad, gran compañerismo, amigo y gran futbolista y siempre fue cien por ciento profesional. Vino con un cartel que era peleador, jodido, pero la verdad que para nosotros y en lo personal siempre fue leal, un gran apoyo para todos y siempre sumó para el club", sentenció.