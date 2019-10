Agustín Almendra: El nuevo Riquelme de Boca se prepara para un gran traspaso a Europa

Comparado con uno de los grandes del fútbol argentino moderno desde muy joven, el prodigio xeneize ha sido ligado a Barcelona, PSG y Manchester City.

La 2000 es una de las categorías más prolíferas de Boca. Con Facundo Colidio, vendido en 8 millones de dólares a Inter sin siquiera debutar en Primera, hay varios nombres que se destacan, pero uno en particular que siempre resaltó: Agustín Almendra.

Nació un 11 de febrero en San Francisco Solano, una localidad de la zona sur del Gran Buenos Aires que pertenece al partido de .

Pero sus primeros pasos en el fútbol los dio en , en donde conoció a Roberto Madoery, su entrenador, descubridor, y una persona clave en su vida. Estuvo un tiempo en Independiente, pero cuando Madoery pasó al Xeneize le propuso acompañarlo.

Y el chico no dudó.

Almendra estaba justo con edad de entrar a las divisiones inferiores y el Rojo no quería dejarlo ir. Entonces, estuvo un año jugando en la Liga Metropolitana y en el Club Social y Deportivo 7 de Agosto, en su barrio.

“Jugadores en baby como él hubo pocos. Era una cosa extraordinaria. Tenía una forma de correr especial y la mantiene hasta ahora. Va trotando y no flexiona las rodillas, es raro”, recuerda Diego Meirinho, uno de sus técnicos, en el sitio web DeBrown.

Ya en 2014, con la ficha en su poder, pudo pasar a jugar en la Novena junto al resto de su categoría. Ese año fue campeón. Y repitió en Octava, en 2015, y en Sexta, en 2017. Su talento se evidenció enseguida.

“Le veíamos cosas de Riquelme por su manejo de pelota. Cuando arrancaba en mitad de cancha con pelota dominada y cabeza levantada era tremendo. Llegaba al gol, asistía...”, explica Roberto Passucci, quien lo tuvo dentro del área de tecnificación y, además, fue su DT en la Séptima.

Ese año le hicieron su primer contrato y al siguiente empezó a alternar con Reserva. En 2018, Guillermo Barros Schelotto lo llevó a la Reserva Cardales para realizar su primera pretemporada junto al plantel profesional.

Debutó el 15 de abril, justo ante Independiente, y las comparaciones no tardaron en llegar, pero no con Román, sino con Rodrigo Bentancur. Y es que ambos forman parte de un moderno concepto para definir a los volantes actuales: el box-to-box.

Casemiro, Pogba, Witsel, Henderson… Todas figuras que desarrollan dicho rol en sus clubes y que de alguna manera pueden equipararse con Almendra: tranco largo, dinámica, buen remate desde media distancia, velocidad en conducción, pero, por sobre todo, la capacidad física para posicionarse en las dos áreas.

Lo que antiguamente se conocía como un mediocampista de características mixtas y que ahora se transformó en el denominado interior.

Las ofertas del exterior no tardaron en llegar. Que , que , que , que … El chico apenas no llega ni a cuarenta cotejos en Primera y todavía no se pudo ganar el puesto ni con Guillermo antes ni con Gustavo Alfaro ahora.

Dicen que ya sale 30 millones de dólares. Sería la venta más cara de la historia de la institución y semejante peso le juega partido a partido.