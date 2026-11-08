El Javier Aguirre, entrenador del Valencia, mostró su enfado tras la derrota ante el Real Madrid, y subrayó que su equipo tiene la obligación de trabajar para mejorar sus resultados y salir de la zona de descenso, en lugar de esperar el fichaje de 14 jugadores nuevos, recalcando que la afición del club merece ver a un equipo que logre victorias en el estadio de Mestalla.

El Valencia prolongó sus malos resultados, tras ser incapaz de conseguir ningún triunfo en su estadio durante la presente temporada, quedándose así en la zona de descenso, algo que aumentó la presión sobre Aguirre, quien habló de los motivos de la derrota ante el Real Madrid.

Aguirre, en unas declaraciones destacadas por el diario español "Marca", dijo: "Siento el apoyo de la afición, aunque no utilizo las redes sociales. La afición está entusiasmada y confía en mí; es una afición muy apasionada con su equipo y les pone las cosas difíciles a los rivales, y eso es lo que quiero recuperar".

Y añadió: "Veo algunas señales positivas porque los jugadores están ofreciendo buen fútbol. Las dos derrotas en nuestro campo son muy dolorosas, por la manera en que se produjo cada una de ellas. Fue difícil superar los goles psicológicamente porque eran evitables. No tengo ningún reproche que hacer a los jugadores, pero no puedo justificar lo ocurrido de ninguna manera".

Y prosiguió: "Estamos en deuda con nuestra afición y nos encontramos en la zona de descenso. La afición ve el esfuerzo que hacemos, pero no percibe la mejoría en la misma medida, y tampoco ve los resultados exigidos. El Real Madrid no perdona, y eso es lo que pasó hoy".

La ausencia de victorias en Mestalla

Aguirre continuó: "Nuestra última victoria se remonta al año 2023, cuando Diego López marcó el gol del triunfo. Está claro que Mestalla merece una victoria; he disputado 3 partidos en nuestro campo y eso me preocupa".

Y agregó: "La victoria habría supuesto un resultado rotundo y una gran recompensa para nosotros, pero el rival fue superior. No pudimos cambiar la situación, pero eso requiere trabajo, mejoría y tener más atrevimiento".

Y continuó: "Después de ir perdiendo por 0-2, hubo un periodo en el que el rendimiento del equipo no fue malo, quizá porque sentimos que todo estaba acabado, no lo sé. Intentamos volver al partido, pero nuestros intentos no dieron resultado".

La verdad de lo ocurrido entre los dos tiempos

Aguirre aclaró: "No me vais a creer, pero no sé absolutamente nada. Fui el primero en entrar al vestuario para calmarme y gestionar las cosas con tranquilidad. Me dijeron que algo había pasado, que hubo un enfrentamiento, y quizá las cámaras revelen lo que ocurrió, no lo sé. Nadie me contó nada durante el descanso".

La derrota ante el Real Madrid

El entrenador del Valencia prosiguió: "Ninguna valoración puede ser positiva cuando te enfrentas al Real Madrid. Los jugadores del rival tienen muchísima calidad, y nosotros no ofrecimos un buen rendimiento hoy. Hasta el primer gol, el partido estuvo igualado y les hacíamos frente de tú a tú, pero el segundo gol fue como un golpe de gracia".

Y añadió: "Mantuvimos nuestro equilibrio psicológico y nuestro espíritu combativo, y por eso felicito a los jugadores. Es una noche triste, porque enfrentarse al Real Madrid te da un gran aliciente, pero las cosas no salieron como queríamos. Los dos goles se podían haber evitado, y condicionaron enormemente el desarrollo del partido".

Quejas por el arbitraje

Aguirre añadió: "Sería fácil hablar del árbitro y ganarme el favor de la afición. Ya dije que, si pitaba falta en el primer gol, debía sacar la tarjeta roja. Me miró y no me dijo nada, y eso es todo lo que puedo decir sobre el arbitraje".

El reconocimiento de la superioridad del Madrid

Y continuó: "No es cierto que hayamos hecho un gran partido y perdido, porque el rival fue mejor y mereció la victoria. Veníamos ofreciendo buenos niveles en el último tiempo y evolucionando, pese a que hay algunas carencias en varios aspectos".

Y concluyó: "Aguantamos durante 20 minutos, antes de que las cosas se complicaran tras el primer gol, y luego se hicieron más difíciles por la manera en que llegó el segundo. Encajar dos goles antes del final de la primera parte fue una carga pesada difícil de gestionar. Intentamos mejorar el resultado, pero jugar con diez jugadores hizo la tarea muy complicada".