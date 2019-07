Agüero: "El VAR funcionó muy bien hasta hoy"

El Kun fue crítico ante la actuación del árbitro y lo cuestionó por no haber acudido a la tecnología en las acciones dudosas.

La molestia por el arbitraje en la semifinal de la frente a fue un denominador común para todo el plantel de la Selección argentina . El puntapié lo dio Lionel Scaloni , le siguió Lionel Messi mediante palabras con mucha pimienta y lo remató Sergio Agüero para cuestionar al ecuatoriano Roddy Zambrano .

"La sensación no es buena... El segundo fue polémico y de ahí viene un gol. Juan (Foyth) se queda parado pensando que el árbitro iba a frenar. El VAR funcionó muy bien hasta hoy, increíble" , crticó el Kun, víctima de un golpe en la acción previa al gol de Roberto Firmino que supuso el 2-0 para el anfitrión.

En la misma línea, el delantero de ahondó: "Nosotros, estando en la cancha, no prestamos atención a esas cosas. Salvo por el golpe que me da Dani Alves de atrás. No se por qué motivo no se revisó. Desde el comienzo de la Copa nos vienieron a explicar que se revisaba en caso de que pudiera ser penal. En ese momento, él (Zambrano) quizá no lo ve. Y ahí nos djeron que el VAR vendría a ser como un quinto arbitro. No entiendo cómo es esto. Para eso que no exista el VAR".

Al margen de las controversias, Agüero quiso rescatar el gran papel de ante la Canarinha: "Contento por el esfuerzo que hicieron todos . Este partido y el anterior mejoramos un montón . Creo que no tenemos que reprocharnos nada, hicimos todo lo que teníamos que hacer".

También, el Kun aseguró que apoyarán a la nueva camada y que le transmitirán sus experiencias para los desafíos a futuro. "Fue todo muy nuevo. Yo en la era de Scaloni estuve ahora en la Copa y nos vamos con una buena sensación. Hay compañeros que no había tenido la posibilidad de conocerlos, y muy bien: son el futuro de la Selección . Teienen que estar tranquilos de que esto va a cambiar. Tene,mos que darle la confianza a ellos", aseveró.