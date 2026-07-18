Agüero a la estrella española: ¡No te hagas el «provocador», porque el enfrentamiento te dejará en evidencia!

El argentino Sergio Agüero, exjugador del Manchester City, criticó a un futbolista de España antes de la final del Mundial 2026 entre ambas selecciones.

La selección argentina ha sido acusada de recibir trato de favor arbitral en varios partidos, lo que llevó al defensa español Aymeric Laporte a pronunciarse antes de la final.

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Agüero respondió en «Ataque Futbolero»: «¿Qué pretendes, Laporte? Te conozco del City; no eres así».

Y añadió: «Has dicho que en los últimos partidos has visto cosas que te han sorprendido (el arbitraje). Quiero saber cuáles son».

Y cerró: «No finjas valentía ni te hagas el provocador, porque te echarás atrás en el momento de la confrontación y cambiarás de postura, porque te conozco».