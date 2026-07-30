Agradecimiento explícito a una persona: Michael Olise, del Bayern de Múnich, se pronuncia en Instagram





«Que no hayamos logrado llevarnos la copa a casa es una enorme decepción. No nos habíamos imaginado así el desenlace de este Mundial al comienzo del torneo», escribió Olise. Francia avanzó inicialmente por el Mundial de manera impresionante, pero cayó en semifinales ante la posterior campeona, España.

Al margen del rendimiento deportivo del equipo, Olise está «orgulloso de haber establecido el récord de más asistencias en la historia de un Mundial». El excepcional jugador de 24 años firmó un total de siete asistencias de gol y superó así la anterior mejor marca de Pelé en el Mundial de 1970 (seis).

Por último, Olise dio las gracias al seleccionador saliente Didier Deschamps: «Por haberme dado mi primera convocatoria con la selección y por haber creído en mí incluso en los momentos más difíciles. Siempre le estaré agradecido por ello y le deseo todo lo mejor para el futuro, sea cual sea el camino que decida tomar». El futuro de Deschamps sigue sin estar claro por ahora; Zinedine Zidane, icono del fútbol francés, asumirá el cargo de seleccionador.

Michael Olise no se pronuncia sobre el Bayern de Múnich

Por otro lado, Olise no dedicó ni una palabra en su comunicado al Bayern de Múnich ni a los persistentes rumores según los cuales aspira a fichar por el Real Madrid. En los últimos días, todos los dirigentes del club muniqués subrayaron que una venta de Olise este verano está descartada. Su contrato se extiende hasta 2029 y debería ser renovado.

Actualmente, Olise se encuentra disfrutando de sus vacaciones prolongadas tras el Mundial. Igual que los otros semifinalistas Dayot Upamecano y Harry Kane, tampoco él se incorporará a los entrenamientos del equipo hasta después de la gira por Asia.