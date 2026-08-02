El Real Madrid emitió un comunicado para pronunciarse sobre la decisión de la Federación Internacional de dar marcha atrás en la propuesta de vender una parte de los derechos comerciales de los torneos de la FIFA, y especialmente del Mundial.

El conjunto merengue afirmó en su comunicado, a través de su sitio web oficial, que valora la decisión de la FIFA de retirar la propuesta, subrayando que este paso alegró a millones de aficionados en todo el mundo.

El Real Madrid expresó su profundo agradecimiento a todas las confederaciones continentales y federaciones nacionales que se opusieron con firmeza a la propuesta de la FIFA, señalando: "El fútbol internacional y la Copa del Mundo representan, ante todo, acontecimientos de interés público, y constituyen un legado que pertenece a los países, a las aficiones y a la sociedad en su conjunto, por lo que nunca deben tratarse como meros activos financieros que puedan comercializarse para obtener beneficios en favor de un grupo reducido".

El club blanco señaló que los clubes son la base sobre la que se construye el fútbol de selecciones y el Mundial, pues son ellos quienes descubren, forman y desarrollan a los jugadores, para después ponerlos a disposición de las selecciones nacionales que disputan estos grandes torneos.

El Real Madrid explicó que se opone rotundamente a cualquier intento de vender los ingresos comerciales futuros de las competiciones sin asumir ninguna parte de los costes o los riesgos asociados a ellas.

Y afirmó: "Cualquier iniciativa que busque apropiarse de los ingresos futuros del fútbol sin asumir las responsabilidades que de ellos se derivan resulta inaceptable, y no debería plantearse de nuevo bajo ninguna forma".

El club añade que este mismo principio es el que ha defendido en el plano nacional, ya que el Real Madrid se opuso anteriormente y rechazó participar en el acuerdo que cerró LaLiga, y que comprometió un porcentaje de los ingresos futuros de los derechos de retransmisión televisiva de los clubes durante 50 años, a cambio de la entrada del fondo de inversión privado CVC.

El Real Madrid se limitó en su comunicado a valorar la decisión de la FIFA, obviando al mismo tiempo dar las gracias a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por la decisión de retirar la polémica propuesta.