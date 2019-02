Afirman que el vestidor de Cruz Azul estaría roto

Un reporte indica que los jugadores no verían con malos ojos un cambio de técnico en las próximas semanas.

La situación de Cruz Azul en el Clausura 2019 contrasta totalmente de lo conseguido en el certamen anterior, notándose la presión que existe entre los jugadores y el cuerpo técnico por los pobres resultados cosechados.

Caixinha citó a conferencia de prensa para declarar que en México el manejo de la información falsa era uno de los males mayores de la actualidad del equipo, causando la molestia del periodista César Martínez de Televisa, que dirigió un fuerte mensaje al portugués.

"Me avala una investigación y una fuente que jamás traicionaría. Hay un rompimiento al interior de Cruz Azul, Pedro. Futbolistas que ya no te ven con el mismo respeto, la misma autoridad, el mismo cariño, si lo tuvieron, con relación a hace algunos meses. Si no se sana esa situación al interior del club, la suerte de Cruz Azul ya está echada", afirmó.

El reporte no incluyó nombres de los jugadores que estarían en contra de la continuidad de Caixinha, pues el periodista prefirió mantener la confidencialidad de la información. Con ocho jornadas transcurridas, la Máquina marcha en la décimocuarta posición, lejos de puestos de Liguilla.