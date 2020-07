Aficionados del Napoli empiezan a valorar a Chucky Lozano

De a poco, Hirving Lozano comienza a transformar las críticas en halagos tras sus actuaciones recientes en el . Primero, y más importante, a raíz de las impresiones de su director técnico, Genaro Gattuso, y posteriormente la de la afición del equipo.

Después de anotar el gol de la victoria contra el Genoa en el Estadio Luigi Ferraris, los simpatizantes del cuadro Azzurri alabaron al mexicano por cómo se repuso luego de que el propio técnico hasta lo sacara de un entrenamiento debido a su actitud.

"¡Gattuso está haciendo que Lozano se vuela decisivo para el Napoli!", celebró un tifosi. Algunos se preguntan por qué el estratega no opta mejor por colocarlo de inicio en lugar de Matteo Politano, quien llegó como refuerzo en el mercado invernal procedente del Inter y a petición de Rino.

#Lozano ancora decisivo per @sscnapoli , #Gattuso sta facendo ricredere tutti sul messicano! 🇲🇽 Azzurri che vincono rendendo ancor più difficile la situazione del @GenoaCFC . pic.twitter.com/216fdTK1i9

#Lozano se continua cosi, sarà l'arma in più quando le difese saranno stanche. Può essere un "impact player". E #Gattuso , quindi, ha risolto un altro problema.

#Gattuso probabilmente, ha trovato finalmente il modo per sfruttare #ElChucky.



Se #Lozano quindi, accetta il ruolo di "impact player" per distruggere le difese quando sono stanche, avremo un'arma in più molto, molto valida.#GenoaNapoli #FORZARINGHIO #FORZANAPOLISEMPRE