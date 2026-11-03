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El partido de Champions League entre el Manchester United y la Roma se interrumpió brevemente el martes cuando unos aficionados lanzaron pelotas de tenis al césped de Old Trafford en protesta por la propiedad del club por parte de los Glazer. El equipo de Michael Carrick perdía 2-0 al descanso después de que Matias Soule y Donyell Malen marcaran en los primeros 17 minutos, lo que llevó a Alan Shearer a calificar de «vergonzosa» su actuación en la primera parte.

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La afición del Manchester United protesta contra los Glazer en Old Trafford

El desastroso comienzo de temporada del United no dio señales de llegar a su fin el martes por la noche, y la afición dejó claro su malestar en Old Trafford. Según el Daily Star, los aficionados situados en la Stretford End soltaron globos verdes y dorados antes del inicio del partido para protestar contra la propiedad de los Glazer.

A los 20 minutos, una interrupción del juego dio a los aficionados la oportunidad de lanzar pelotas de tenis y otros objetos al terreno de juego. El partido se detuvo brevemente mientras Matheus Cunha y Bryan Mbeumo apartaban los objetos a patadas, en una noche en la que el puesto de Carrick pende de un hilo tras nueve partidos sin ganar.

La Roma castiga los errores del United con dos goles en seis minutos

La protesta se produjo después de que la Roma se adelantara 2-0 en los primeros 17 minutos. Kobbie Mainoo perdió el balón de forma innecesaria en el minuto 11 y, con Diogo Dalot sorprendido como el jugador más adelantado, Soule se coló en el espacio libre del lateral izquierdo y marcó.

Seis minutos después, Ayden Heaven, titular por primera vez en la Champions League, bloqueó con el brazo un disparo a corta distancia de Soule. El árbitro señaló el punto de penalti sin dudarlo y la decisión se mantuvo tras la revisión del VAR. Malen engañó a Senne Lammens y envió el balón a la esquina más alejada.

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Shearer califica de «vergonzoso» al Manchester United

En declaraciones a Amazon Prime, el exárbitro Mark Clattenburg insistió en que la decisión fue correcta. Dijo: «Incluso tras la revisión, el brazo está extendido. Es un disparo a puerta y, según las directrices, cuando el balón golpea la mano en un disparo a puerta, los árbitros normalmente señalan penalti. Además, el árbitro está muy bien situado». Shearer coincidió: «No hay ninguna duda. Tenía el brazo levantado y el balón iba hacia la portería. Siempre se iba a señalar, especialmente en esta competición.

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«Ha vuelto a pasar exactamente lo mismo. Pierden el balón en la banda izquierda de la Roma, cambian el juego a la derecha y vuelven a quedar muy expuestos. Parece que lo han pagado. Hay errores por todo el campo. Es un error tras otro, tras otro. Es vergonzoso. De verdad que lo es». Más tarde añadió: «Veo a un equipo lleno de confianza y fe. Todos sus jugadores quieren el balón y veo al otro equipo sin ideas, sin fe ni confianza, jugando sin nada de eso».

¿Qué le espera al Manchester United en la segunda parte?

Podría haber sido peor, ya que solo una entrada de Leny Yoro en el último momento evitó que el equipo de Gian Piero Gasperini marcara un tercero antes del descanso.

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El United llegó al partido con una victoria en tres encuentros de Champions League, y Carrick necesita ahora una gran reacción en la segunda parte para mantener vivas sus opciones de clasificación.