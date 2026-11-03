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FeyIntZiggo Sport
Jeroen van Poppel
Traducido por

Aficionados del Feyenoord, furiosos tras ver nuevas imágenes del primer gol del Inter

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Tjark Ernst está recibiendo duras críticas de la afición del Feyenoord este martes por la noche. El portero encajó un gol de Yann Bisseck en el minuto ocho del duelo de la Champions League contra el Inter de Milán, que dejó a los de Róterdam con un 0-1 en contra desde muy temprano. Unas nuevas imágenes grabadas desde la grada han desatado otra oleada de críticas contra el guardameta alemán.

En un vídeo grabado por un aficionado desde el primer anillo de De Kuip se aprecia, desde una posición elevada, cómo está colocado Ernst cuando dispara Bisseck. El portero se encuentra llamativamente cerca de su primer palo mientras el defensa del Inter remata desde unos veinte metros. Así, el palo largo queda completamente descubierto y Ernst parece no tener ninguna posibilidad de detener el disparo, que acaba en la red.

En X, la colocación de Ernst se pone de inmediato en entredicho. «¿Por qué nuestro portero cubre el primer palo en el momento del disparo?», se pregunta un aficionado junto al vídeo. Otro seguidor del Feyenoord reacciona incrédulo: «Ernst cubre el palo corto ante un disparo desde veinte metros».

Las críticas al portero no se limitan a las imágenes grabadas desde el estadio. «Si no ves que Ernst está mal colocado, es que no entiendes mucho de fútbol», escribe otro espectador en X. Ronald Braam también critica al alemán: «También podrías hacerte con algún segundo balón».

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La confianza de los seguidores del Feyenoord en Ernst parece ya especialmente frágil. «Ese Ernst se está convirtiendo poco a poco en un desastre para el Feyenoord», opina un aficionado, mientras que otro describe al portero como un «factor de inestabilidad» que no beneficia al equipo. Las críticas van, por tanto, más allá de su actuación en el gol inicial de Bisseck.

Algunos aficionados incluso plantean que el entrenador Giovanni van Bronckhorst debe hacer cambios en la portería. «¿Quién viene conmigo a buscar a Wellenreuther?», pregunta Bianca Bodde sobre el exportero del Feyenoord, que fue vendido al VfL Wolfsburgo el verano pasado.

No todo el mundo considera justificada la avalancha de críticas contra Ernst. Un aficionado sostiene que los ataques personales de la afición del Feyenoord dañan la confianza del portero, mientras que a otro le molesta la búsqueda constante de un chivo expiatorio. Además, el Feyenoord tampoco convence como equipo: los aficionados se quejan de la lentitud del juego, la falta de atrevimiento y los espacios que se conceden a los italianos.

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