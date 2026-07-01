Cuatro aficionados lo describieron como «increíble», «una bestia» y «una leyenda». El quinto tenía otra idea y GOAL le pidió que la repitiera.

GOAL preguntó a un grupo de aficionados: “Resumid a Viktor Gyökeres en una palabra”. Las cuatro primeras respuestas fueron las esperadas para un delantero que llevó al Arsenal al título de la Premier en su debut. La quinta, sin embargo, no.

«Increíble», «bestia», «leyenda»: lo que se oye por ahí

Una tras otra, las reacciones al nombre de Gyökeres fueron entusiastas.

«Increíble», dijo el primero sin dudar.

«Bestia», añadió el segundo.

Un tercero ni siquiera necesitó una palabra: «Ya es una leyenda».

«Implacable», sentenció un cuarto seguidor, término que acompaña al sueco desde su fichaje por el Arsenal y que Mikel Arteta usa para describir a su ‘14’.

La quinta respuesta: «Cerveza».

Llegó una respuesta inesperada.

«Cerveza», respondió el quinto sin rodeos.

El reportero de GOAL, creyendo que no había entendido bien, pidió aclaración. «¿Cerveza?».

«Cerveza», confirmó el aficionado. «Es su secreto. Bebe mucha cerveza y por eso es tan fuerte».

Sin ironía ni sonrisa, lo dijo con total convicción: el delantero más letal del Arsenal debe su físico a algo que sale del barril, no de un gimnasio.

Sea cual sea el verdadero secreto, los números respaldan más a quienes lo llaman «leyenda» o «bestia» que a la teoría de la cerveza. Gyökeres llegó el verano pasado del Sporting de Lisboa al Arsenal con mucha presión y respondió: debutó con título en la Premier, lideró la tabla de forma durante varias jornadas y acabó entre los mejores atacantes de las cinco grandes ligas. Mantuvo el nivel en el Mundial 2026 con Suecia hasta caer ante Francia en dieciseisavos.

Nada de eso explica la cerveza.