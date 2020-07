Aficionado del Betis reclamó fuertemente a Guido Rodríguez

El mediocampista argentino fue insultado por lo seguidores al culminar el partido ante Villarreal.

La llegada al futbol europeo no ha sido sencilla para Guido Rodríguez. El mediocampista argentino ha tenido buenos momentos, pero no ha podido colaborar para revertir la mala inercia del , que solo ha ganado dos de sus últimos trece partidos.

Este miércoles 1 de julio el cuadro Verdiblanco cayó en casa 0-2 ante el , en una derrota que terminó doliendo más por las formas y una plantilla que no ha logrado reponerse anímicamente. La afición está muy molesta por los resultados recientes, y se hizo sentir al finalizar el cotejo.

El programa El Chiringuito mostró un video en el que un aficionado encara al exAmérica al finalizar el duelo, gritándole cuando salía en su automóvil: “Vete ya para que es lo que tienes que hacer, mi alma. No vales ni para comer pipas. No pierdas balones. Me das tu camiseta y juego mejor que tú, ¿no te da vergüenza?”.

Desde el regreso de la Liga por el coronavirus, Guido ha sido titular en cinco de los seis compromisos del Betis. Lamentablemente para la causa, terminaron derrotados en cuatro partidos y empataron otro, colocándose en el decimotercer puesto de la clasificación.