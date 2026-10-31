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El entrenador del Corinthians, Clarence Seedorf, ha instado a sus jugadores a canalizar su fuego interior en la recta final de la temporada del Campeonato Brasileiro tras la crucial victoria del viernes por 2-0 ante el Mirassol, rival directo en la lucha por evitar el descenso. El triunfo en Itaquera supuso la primera victoria del neerlandés al frente del equipo y puso fin a una racha de 11 partidos sin ganar del club.

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El técnico neerlandés logra su primera victoria

Seedorf celebró por fin su primera victoria al frente del Corinthians en la jornada 33 gracias a los goles de Matheus Bidu y Kaio Cesar en la segunda parte, que permitieron derrotar por 2-0 a un Mirassol con diez jugadores en el Neo Quimica Arena. El resultado puso fin a una sequía que se remontaba a la victoria por 1-0 ante Rosario Central en la Copa Libertadores el 20 de agosto, una mala racha que le costó el puesto a su predecesor Fernando Diniz. Aunque sigue 17.º con 36 puntos, el Corinthians se encuentra ahora a solo un punto del Mirassol, 16.º clasificado.

La tarjeta roja facilita una actuación dominante

El Corinthians encerró al Mirassol en su campo desde el inicio y obtuvo superioridad numérica en el minuto 24, cuando el árbitro Matheus Candancan consultó el monitor del VAR antes de mostrar la roja directa al delantero Bruno Santos por propinar un codazo a Andre Ramalho. Aunque el portero visitante Walter mantuvo el empate hasta el descanso, Seedorf mantuvo su planteamiento inicial tras la reanudación y encontró recompensa en el minuto 58: Matheuzinho puso un centro raso desde la derecha y Bidu, que actuaba como delantero improvisado, se lanzó al suelo para rematar en el segundo palo.

Cuando el Mirassol se lanzó al ataque en busca del empate, Kaio aprovechó los espacios que dejó atrás en el minuto 80. Arrancó desde el centro del campo, llegó hasta el borde del área y batió a Walter con un disparo colocado con la zurda.

En la rueda de prensa posterior al partido, Seedorf declaró: «Respiraremos igual que en los días anteriores. Ahora debemos conservar esta rabia que llevamos dentro. En otros partidos, durante las semanas en las que entrenamos, lo hicimos con una dedicación y una intensidad inmensas. Los chicos llegan pronto, se van tarde y hacen todo lo posible para darle la vuelta a la situación. Ahora hemos llegado a un momento que nos dará un gran impulso anímico».

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La disciplina táctica satisface al exigente entrenador

Además de poner fin a una sequía de dos meses, el excentrocampista de Países Bajos quedó especialmente satisfecho con la forma en que sus jugadores controlaron el ritmo y presionaron arriba incluso antes de la expulsión de Bruno.

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Al valorar la actuación colectiva, Seedorf explicó: «Lo más importante hoy fue nuestro trabajo defensivo. Cómo presionamos desde el primer minuto. Incluso cuando estábamos once contra once, dominábamos. El Mirassol es un equipo que mueve muy bien el balón. Pero le pusimos las cosas muy difíciles, recuperamos la posesión una y otra vez y eso nos dio el control del partido.

«Creo que son aspectos en los que hemos mejorado muchísimo. Recuerdo el partido contra Vasco, la primera parte, cómo nos faltó velocidad para cambiar la orientación del juego. El Mirassol sufrió precisamente por nuestra organización y disciplina; le hicimos correr mucho. Y entonces hicimos entrar en juego a nuestros jugadores clave. Bidu y Kaio hicieron grandes partidos y generaron problemas en el último tercio del campo».

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De cara al encuentro del miércoles contra Sao Paulo en Vila Belmiro, añadió: «Estábamos centrados en el partido de hoy [contra Mirassol]. Obviamente, conocemos bien a Sao Paulo. Lo que puedo garantizar es que nuestro equipo mantendrá esta intensidad hasta final de año».

Un derbi de máxima rivalidad espera a un equipo en recuperación

El Corinthians afronta ahora un exigente tramo final para salir de los puestos de descenso, que comenzará con el derbi del miércoles 4 de noviembre contra Sao Paulo, antes de medirse a Botafogo el 18 de noviembre y a Atletico Mineiro una semana después. Mientras tanto, el Mirassol, 16.º clasificado, visitará a Chapecoense el 3 de noviembre antes de enfrentarse a Atletico Mineiro y Fluminense. Encadenar victorias entre semana podría sacar por fin al equipo de Seedorf de los cuatro últimos puestos.