Afellay abandona el PSV tras un desacuerdo con Bosz

Ibrahim Afellay ha dejado el PSV tras solo medio año, según confirmó el campeón nacional en sus canales oficiales. El segundo entrenador tenía diferencias con el técnico Peter Bosz sobre su papel en el cuerpo técnico, por lo que se decidió poner fin a la colaboración de inmediato.

El exinternacional deseaba dirigir más entrenamientos y participar activamente en el trabajo sobre el campo, pero no llegó a un acuerdo con Bosz, quien desde su llegada a Eindhoven ha mantenido su método de trabajo y la distribución de tareas en el cuerpo técnico.

«En primer lugar, esto no es un adiós, sino un hasta pronto», afirma Afellay en el comunicado. «Tras varias conversaciones constructivas con la directiva y Peter Bosz, a principios de este año acepté este reto con mucha energía y entusiasmo, pero la realidad ha resultado ser diferente de lo que me había imaginado».

«Por ejemplo, me hubiera gustado dirigir más a menudo partes de los entrenamientos y dejar más mi huella. Hemos hablado de ello. En eso discrepamos y está muy bien, estas cosas pasan en la vida. Ni más ni menos».

«El club ha intentado varias veces hacerme cambiar de opinión y lo valoro, pero me he mantenido firme en mi decisión. Nos separamos en buenos términos y he aprendido mucho del método de trabajo de Peter».

“Por ahora, quiero dar las gracias a todos por estos últimos meses. El PSV es y seguirá siendo mi club”.