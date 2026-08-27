Sin embargo, no se trata de decisiones de personal, sino únicamente del momento del anuncio de quién estará en los partidos de la Nations League. "De verdad le pediría a Jürgen Klopp que en el futuro haga las convocatorias un viernes por la mañana o al mediodía", dijo Matthäus en Sky. Actualmente está previsto que el nuevo seleccionador presente su lista el jueves 17 de septiembre.

El anuncio en jueves ya le había disgustado a Matthäus con el predecesor de Klopp, Julian Nagelsmann. "La DFB quería remover cada piedra: desde mi punto de vista, esta habría sido una de esas piedras", se quejó el exjugador de 65 años. Su argumento en contra de una convocatoria en jueves y a favor de una en viernes son los partidos internacionales que se disputan el jueves en la Europa League y en la Conference League.

"Afecta a la psique de un jugador que le pregunten por ello antes de un partido importante", argumentó Matthäus a favor de esperar por completo a los duelos europeos. Además, en caso de una lesión que un jugador sufra el jueves, no habría que llamar a un sustituto.

¿A quién convocará Jürgen Klopp para el equipo de la DFB?

En la temporada que acaba de comenzar, dos equipos alemanes juegan en la Europa League: Bayer Leverkusen y TSG 1899 Hoffenheim. El SC Friburgo tiene grandes opciones de clasificarse para la fase de liga de la Conference League a través de los playoffs.

La primera convocatoria de Jürgen Klopp se espera con gran expectación. En su rueda de prensa de presentación, indicó que tiene apuntados a 57 jugadores de campo, a los que actualmente sigue más de cerca.