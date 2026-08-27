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KloppGetty Images
Daniel Buse

Traducido por

«Afecta un poco a la psique»: Lothar Matthäus carga contra el seleccionador nacional Jürgen Klopp

Alemania
J. Klopp

El internacional récord Lothar Matthäus ha criticado al nuevo seleccionador nacional Jürgen Klopp por su próxima convocatoria de la plantilla.

Sin embargo, no se trata de decisiones de personal, sino únicamente del momento del anuncio de quién estará en los partidos de la Nations League. "De verdad le pediría a Jürgen Klopp que en el futuro haga las convocatorias un viernes por la mañana o al mediodía", dijo Matthäus en Sky. Actualmente está previsto que el nuevo seleccionador presente su lista el jueves 17 de septiembre.

El anuncio en jueves ya le había disgustado a Matthäus con el predecesor de Klopp, Julian Nagelsmann. "La DFB quería remover cada piedra: desde mi punto de vista, esta habría sido una de esas piedras", se quejó el exjugador de 65 años. Su argumento en contra de una convocatoria en jueves y a favor de una en viernes son los partidos internacionales que se disputan el jueves en la Europa League y en la Conference League.

"Afecta a la psique de un jugador que le pregunten por ello antes de un partido importante", argumentó Matthäus a favor de esperar por completo a los duelos europeos. Además, en caso de una lesión que un jugador sufra el jueves, no habría que llamar a un sustituto.

¿A quién convocará Jürgen Klopp para el equipo de la DFB?

En la temporada que acaba de comenzar, dos equipos alemanes juegan en la Europa League: Bayer Leverkusen y TSG 1899 Hoffenheim. El SC Friburgo tiene grandes opciones de clasificarse para la fase de liga de la Conference League a través de los playoffs.

La primera convocatoria de Jürgen Klopp se espera con gran expectación. En su rueda de prensa de presentación, indicó que tiene apuntados a 57 jugadores de campo, a los que actualmente sigue más de cerca.

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