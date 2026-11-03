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AEK Atenas vs. Real Madrid hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Real Madrid
Liga de Campeones

El AEK de Atenas se enfrenta al Real Madrid en la Champions League. Pero ¿dónde se puede ver el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

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AEK Atenas vs. Real Madrid: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Allwyn Arena

El partido entre el AEK Atenas y el Real Madrid comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 18:45.

AEK Atenas vs. Real Madrid, hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido entre el AEK Atenas y el Real Madrid se retransmitirá en directo por DAZN. A través del siguiente enlace puede acceder directamente a la página de registro.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el AEK Atenas y el Real Madrid?

El AEK Atenas llega a este partido con un balance de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su único triunfo fue un contundente 5:0 ante el Panetolikos en la Superliga griega. Su partido más reciente se saldó con una derrota por 2:0 ante el Panathinaikos. En la Champions League, el AEK ha encajado ocho goles en dos partidos y solo ha marcado cuatro.

El Real Madrid presenta una situación muy distinta: cinco victorias en cinco partidos, 16 goles marcados y solo ocho encajados. El 3:0 ante el Racing de Santander el pasado fin de semana fue la muestra más reciente de su fortaleza. Antes, el Madrid había vencido al RB Leipzig por 4:1 en la Champions League y al FC Barcelona por 2:1 en Liga.

AEK

AEK - Formulario

SHK
L3-1
MCI
L5-1
PAT
W5-0
PAO
L3-1
PAO
L2-0
Gol marcado (encajado)
8/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RMA

RMA - Formulario

ROM
W3-4
SEV
W4-1
RBL
W4-1
BAR
W1-2
SAN
W0-3
Gol marcado (encajado)
17/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

AEK Atenas vs. Real Madrid: alineaciones

AEK Atenas contra Real Madrid alineaciones probables

4-4-2
AEK Atenas crest
AEK Atenas
AEK
Formación
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
A. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosH. MoukoudiH. MoukoudiF. RelvasF. RelvasL. RotaL. RotaL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinA. KoitaA. KoitaM. VitalisM. VitalisL. JovicL. JovicB. VargaB. VargaT. CourtoisT. CourtoisAntonio RüdigerAntonio RüdigerI. KonateI. KonateA. CarrerasA. CarrerasD. DumfriesD. DumfriesVinicius JuniorVinicius JuniorB. DiazB. DiazE. CamavingaE. CamavingaJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-2
AEK Atenas

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • M. Nikolic
  • J. Mourinho

AEK Atenas vs. Real Madrid: estado de forma

AEK

AEK - Formulario

SHK
L3-1
MCI
L5-1
PAT
W5-0
PAO
L3-1
PAO
L2-0
Gol marcado (encajado)
8/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RMA

RMA - Formulario

ROM
W3-4
SEV
W4-1
RBL
W4-1
BAR
W1-2
SAN
W0-3
Gol marcado (encajado)
17/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

AEK Atenas vs. Real Madrid: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

AEK AtenasEmpateReal Madrid
0
2
0
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Atenas badge
AEK Atenas
AEK
2
F
Liga de Campeones
AEK Atenas badge
AEK Atenas
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2

AEK Atenas vs. Real Madrid: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
W
W
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
W
L
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
L
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
8
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4220125+78
W
D
D
W
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
11
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
13
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
14
Inter MilánInter MilánINT
420286+26
W
W
L
L
15
LASKLASKLAS
4202109+16
W
W
L
L
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
W
L
L
W
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
19
RomaRomaROM
4112108+24
L
W
L
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
21
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
22
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
L
D
W
L
23
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
24
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
27
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
L
L
W
L
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
L
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004117-160
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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