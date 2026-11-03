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AEK Atenas vs. Real Madrid: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 12:45 Allwyn Arena

El partido entre el AEK Atenas y el Real Madrid comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 18:45.

AEK Atenas vs. Real Madrid, hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido entre el AEK Atenas y el Real Madrid se retransmitirá en directo por DAZN. A través del siguiente enlace puede acceder directamente a la página de registro.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el AEK Atenas y el Real Madrid?

El AEK Atenas llega a este partido con un balance de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su único triunfo fue un contundente 5:0 ante el Panetolikos en la Superliga griega. Su partido más reciente se saldó con una derrota por 2:0 ante el Panathinaikos. En la Champions League, el AEK ha encajado ocho goles en dos partidos y solo ha marcado cuatro.

El Real Madrid presenta una situación muy distinta: cinco victorias en cinco partidos, 16 goles marcados y solo ocho encajados. El 3:0 ante el Racing de Santander el pasado fin de semana fue la muestra más reciente de su fortaleza. Antes, el Madrid había vencido al RB Leipzig por 4:1 en la Champions League y al FC Barcelona por 2:1 en Liga.

AEK Atenas vs. Real Madrid: alineaciones

AEK Atenas vs. Real Madrid: estado de forma

AEK Atenas vs. Real Madrid: balance de enfrentamientos directos

AEK Atenas vs. Real Madrid: las clasificaciones