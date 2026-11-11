Advirtió con su vieja profecía de la FIFA. Tebas: el fútbol está ante una peligrosa encrucijada

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Javier Tebas, presidente de LaLiga, advirtió sobre los crecientes riesgos a los que se enfrentan las competiciones nacionales de fútbol, al considerar que las repercusiones de algunas decisiones e instituciones futbolísticas ya no son una simple amenaza potencial, sino que se han convertido en una realidad que el deporte vive de verdad.

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Según el portal del periodista italiano Gianluca Di Marzio, Tebas declaró durante su participación en la Social Football Summit celebrada en la ciudad de Turín: "No estamos ante una amenaza para nuestras competiciones nacionales, sino que ya estamos viviendo el peligro". Además, subrayó la necesidad de que las grandes ligas miren hacia el futuro, en lugar de centrarse en los beneficios a corto plazo.

El presidente de LaLiga aclaró que la reflexión debe extenderse al medio y largo plazo, señalando la necesidad de estudiar los efectos futuros de los torneos de nueva creación, y puso como ejemplo el Mundial de Clubes, preguntándose por sus repercusiones en el fútbol dentro de cinco o seis años.

Tebas indicó que los clubes que no participan en las competiciones europeas son los más perjudicados por los cambios que experimenta el sistema del fútbol, rememorando la batalla que se libró durante la temporada 2018-2019 en torno a la modificación de la Liga de Campeones de Europa.

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Reveló que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y la Asociación de Clubes Europeos intentaron entonces introducir cambios en la Liga de Campeones, de forma similar a la propuesta que planteó el proyecto de la Superliga europea, afirmando que aquel enfrentamiento fue importante y que terminó con la victoria de las partes que rechazaban el cambio propuesto.

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Al explicar la postura de LaLiga, Tebas criticó la actuación de algunas instituciones futbolísticas, al afirmar: "No tenemos miedo de decir que algunas instituciones actúan de forma que perjudica a esta industria. La FIFA debe cambiar". Añadió que Europa cuenta con más de 60.000 futbolistas profesionales, mientras que toda la industria del fútbol gira en torno a solo 20 clubes, lo que coloca al resto de clubes y jugadores ante un peligro real.

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El presidente de LaLiga abordó los múltiples intereses económicos vinculados a las competiciones, insistiendo en la necesidad de proteger la competición en su conjunto, en lugar de anteponer los intereses de determinados clubes, y explicó: "En muchas ocasiones, los intereses de la competición no coinciden con los de algunos clubes, y debemos trabajar para cambiar esa tendencia".

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Tebas se mostró optimista ante la posibilidad de vencer en esta batalla, recordando sus advertencias de hace diez años, cuando algunos lo tacharon de pesimista por sus pronósticos sobre la situación en la que se encuentra actualmente el fútbol, al considerar que los acontecimientos actuales confirman la validez de sus temores anteriores.

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Concluyó su intervención señalando el dominio de las federaciones internacional y europea sobre la gestión del deporte, al afirmar: "La UEFA y la FIFA tienen un monopolio, y yo respeto ese monopolio siempre que sus decisiones sean libres, transparentes y vayan en interés de preservar la integridad del fútbol europeo".

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