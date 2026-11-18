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La gran pregunta estos días en Eindhoven y sus alrededores es: ¿llegará Kevin De Bruyne al PSV? El periodista de Sporza Peter Vandenbempt afirma en declaraciones a NOS que el centrocampista de 35 años del Napoli aún tiene muchas cualidades, pero advierte de su «fuerte personalidad».

De Bruyne lleva un tiempo descontento en el Napoli, donde el entrenador Massimiliano Allegri nunca parece aprovechar del todo sus cualidades ofensivas. El Diablo Rojo ha respondido positivamente al interés concreto del PSV, donde, a diferencia de lo que ocurre en el Napoli, jugaría en un equipo de vocación ofensiva.

Además, Eindhoven está a solo una hora en coche de Hasselt, donde la familia De Bruyne quiere establecerse. En conjunto, los indicios son positivos. «Si juntas un poco las piezas del rompecabezas y lo sumas todo, no nos parece un último paso ilógico para Kevin De Bruyne», concluye Vandenbempt.

«Más cerca de casa, algo que es especialmente importante para su esposa, Michèle Lacroix. Una vida más tranquila, comparada con el ajetreo de Nápoles, y un fútbol que le viene como anillo al dedo. Más ofensivo, más positivo y más libre que el que tiene que jugar actualmente en el Napoli».

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Vandenbempt está convencido de que De Bruyne sería un «enorme refuerzo» para el PSV. «Lo habéis visto en los partidos internacionales: cuando está a gusto y se siente cómodo con una filosofía que comparte, como la de Van Bommel en Bélgica, sigue estando en plena forma». En el último parón de selecciones, De Bruyne marcó contra Turquía y dio una asistencia contra Italia .

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«Su visión de juego sigue siendo la de sus mejores días», continúa Vandenbempt. «Su rapidez para ver las jugadas y actuar. La precisión de sus pases y, sobre todo, el liderazgo y la mentalidad ganadora que siempre ha tenido. Está dispuesto a darlo todo».

Sin embargo, Vandenbempt también lanza una advertencia al PSV. «De Bruyne aportará una personalidad fuerte al vestuario del PSV. No es un tipo fácil. También puede resultar molesto cuando las cosas no salen bien».

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«Y lo deja ver de forma ostensible, con gestos de los brazos, y no rehúye enfrentarse al entrenador sobre el terreno de juego, como hizo con Guardiola en el City o con Martinez en Bélgica. Un vestuario tiene que saber lidiar con eso. Pero creo que quizá un neerlandés esté más preparado para ello que un belga», concluye Vandenbempt ante NOS.

De Bruyne ha sido noticia por motivos negativos en varias ocasiones en el Napoli. Por ejemplo, tuvo un encontronazo con el exdelantero del Ajax Lorenzo Lucca en el partido contra el FC Porto, y las tensiones entre el belga y Allegri ya habían alcanzado antes, tras la derrota ante el Villarreal, su punto álgido . Además, De Bruyne criticó públicamente en varias ocasiones la táctica defensiva de Allegri.