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Advierten al Manchester United de que tendrá que superar los 68 millones de libras, la cifra récord mundial por un lateral izquierdo, para fichar a Lewis Hall del Newcastle United. Aunque el club sigue decidido a reforzar su defensa tras no conseguirlo en verano, los dirigentes de St James' Park han dejado claro que no dejarán marchar barato a su destacado lateral.

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El United se enfrenta a un enorme obstáculo económico

Según informa TEAMtalk, el United estudia intentar el fichaje de Hall pese a que el defensa del Newcastle firmó un nuevo contrato el verano pasado . Los responsables de fichajes de Old Trafford quieren retomar su interés después de no lograr incorporar a Hall, Alejandro Balde ni Rayan Ait-Nouri durante su anterior búsqueda de un lateral izquierdo especialista. Sin embargo, cualquier nuevo intento exigirá un desembolso sin precedentes que supere los 68 millones de libras que el Bayern de Múnich pagó por Lucas Hernandez.

Un exdirector ejecutivo prevé una cifra récord

La rápida progresión de Hall ha convencido a Keith Wyness, exdirector ejecutivo de un club de la Premier League, de que solo una oferta histórica tentará al Newcastle para venderlo.

En declaraciones a Football Insider, Wyness dijo: «Bueno, el récord por alguien en esa posición es de algo más de 60 millones de libras. Así que 100 millones podrían ser demasiado. No hay duda de que tiene talento. Y los aficionados del Newcastle te dirán que lleva mucho tiempo rindiendo a un nivel extraordinario y que tiene todas las cualidades de un gran talento.

«Creo que podría llegar hasta los 80 millones de libras. Esa es la cifra a la que creo que podría llegar, y se debe únicamente a la posición en la que juega. Pero, por otra parte, los jugadores de todas las posiciones están cada vez más solicitados. Además, está en la edad perfecta».

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El Newcastle descarta su salida en invierno

Salvo por un breve tropiezo ante el Arsenal, las recientes actuaciones de Hall con Inglaterra y con su club han reforzado la determinación del Newcastle de no dejarlo marchar en enero.

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Al exponer la postura del club en el artículo, Graeme Bailey escribió: «La posición del Newcastle es inequívoca. El club no tiene intención de permitir que Hall se marche a mitad de temporada e insiste en que el defensa no está en venta.

«De hecho, las fuentes indican que el Newcastle no ha fijado un precio formal para el lateral, dada su importancia para los planes del entrenador Matthias Jaissle y las ambiciones del club a largo plazo.

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«Sin embargo, se admite que, en teoría, haría falta una cifra récord mundial por el traspaso de un lateral izquierdo para empezar siquiera a considerar su salida.

«Eso supondría una cantidad cercana a los 70 millones de libras y pone de relieve lo mucho que el Newcastle valora al joven exjugador del Chelsea».

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Se avecina una pugna por su fichaje en verano

Como el Newcastle se niega a estudiar ofertas a mitad de temporada, el United tendrá que buscar otras opciones en enero o esperar hasta el próximo verano para poner a prueba su postura. Hall seguirá siendo una pieza central en los planes de Matthias Jaissle, mientras busca mantener el buen momento que atraviesa con su club y con la selección. Si el United vuelve con una oferta récord en 2027, el Newcastle tendrá todas las bazas en la negociación.