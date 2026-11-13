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El Bayern de Múnich ha sido advertido de que no tiene ninguna posibilidad de fichar al extremo Desire Doue, del Paris Saint-Germain, después de que su precio haya hecho inviable una posible operación. Aunque el campeón de la Bundesliga admira desde hace tiempo al internacional francés de 21 años, su creciente valoración en la capital francesa ha dejado fuera de su alcance un futuro traspaso.

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El Bayern de Múnich no puede afrontar el fichaje del atacante francés

Según informa CFBayern Insider, el vigente campeón alemán sencillamente no puede igualar las condiciones económicas necesarias para llevar a Doue al Allianz Arena. Aunque el atacante francés también ha despertado el interés de grandes clubes de la Premier League, su fichaje por el Bayern de Múnich se considera ya completamente inviable. El Bayern ya había intentado fichar al joven y le presentó ofertas de contrato antes de que dejara el Rennes por París en agosto de 2024.

El fichaje frustrado deja un arrepentimiento duradero

Desde su llegada al Parque de los Príncipes, Doue ha brillado a las órdenes de Luis Enrique y ha ayudado al gigante francés a conquistar dos Champions League consecutivas. Esta temporada suma cinco goles y cuatro asistencias en 14 partidos entre todas las competiciones.

Sobre el intento fallido del Bayern, el periodista Christian Falk explicó: «Es un jugador muy ilusionante y el Bayern intentó llevarlo a Sabener Strasse [el centro de entrenamiento del Bayern], pero en aquel momento era demasiado caro y él decidió irse a París».

«Es uno de esos fichajes que te hacen pensar que, si no pudiste contratarlo como joven promesa cuando todo el mundo lo quería, tampoco vas a ficharlo cuando ya sea un profesional más experimentado».

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Las limitaciones económicas impiden competir en una futura puja

Con contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2029, el jugador de 21 años es uno de los activos más preciados del campeón de Europa, que no tiene intención de venderlo.

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Al explicar por qué la directiva del Bayern debe buscar otras opciones pese a haber detectado pronto su talento, Falk añadió: «Está rindiendo muy bien en París y no hay ninguna posibilidad de que el Bayern pague lo que pediría el PSG [aunque no quiere venderlo] por el atacante. Lo siento mucho, pero ya es demasiado tarde para que el Bayern de Múnich haga este fichaje».

«La parte positiva, por supuesto, es que el Bayern se dio cuenta muy pronto de lo bueno que podía llegar a ser este jugador, así que está claro que su intuición fue acertada. Sin embargo, no tiene el dinero que sí poseen otros clubes para acumular jugadores de esta franja de edad».

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Una lesión facial interrumpe su concentración con la selección

Mientras el Bayern centra su atención en objetivos asequibles de cara a enero, Doue se recupera de una dolorosa lesión facial sufrida el jueves durante la derrota de Francia por 3-1 ante Italia en la Liga de Naciones de la UEFA. Un fuerte choque con el centrocampista italiano Davide Frattesi, que se retiró con el codo sangrando, obligó al extremo a abandonar el campo después de que un codazo en la boca le dejara un diente delantero flojo y visiblemente desalineado. Ahora recibirá tratamiento dental antes de regresar a París.