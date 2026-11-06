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El exdelantero del Arsenal Jeremie Aliadiere ha advertido al club de que no venda a Viktor Gyokeres en el mercado de fichajes de enero. Aunque el delantero sueco ha quedado por detrás de Kai Havertz en el orden de preferencias, Aliadiere cree que una salida prematura podría dejar a Mikel Arteta con una preocupante falta de opciones en ataque.

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El futuro de Gyokeres en el Arsenal, en el aire

Aliadiere ha advertido al Arsenal de los riesgos de desprenderse de Gyokeres en el próximo mercado de fichajes de enero. El delantero sueco cuajó una gran actuación entre semana, con un gol decisivo y una asistencia que ayudaron a el Arsenal a vencer al Slavia de Praga por 2-1 en la Champions League.

Pese a su reciente actuación destacada en Europa, Gyokeres ha vivido unos meses muy frustrantes en el norte de Londres. El delantero solo ha sido titular en un partido de la Premier League con el equipo de Arteta en lo que va de temporada y ha pasado la mayor parte del tiempo en el banquillo.

Gyokeres firmó una brillante primera campaña tras llegar procedente del Sporting CP por 64 millones de libras, con 21 goles en todas las competiciones. Sin embargo, ahora está claramente por detrás del internacional alemán Kai Havertz en las preferencias del Arsenal.

Aliadiere advierte contra una venta precipitada

Con el mercado de enero cada vez más cerca, comentaristas como Micah Richards han sugerido que el Arsenal debería vender al jugador de 28 años para sacar dinero por él. Aliadiere discrepa rotundamente de esa arriesgada opción. El exjugador del Arsenal cree que una venta en invierno podría salirle muy cara a Arteta y frustrar la campaña del equipo en las competiciones nacionales.

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«Creo que todo depende de las cifras, de cuánto puedan obtener por él y de quién pueda sustituirlo», declaró Aliadiere a Metro. «Porque, aunque obviamente ahora no está en el once titular porque Havertz es la primera opción, no conviene venderlo, conseguir un buen precio y luego no poder sustituirlo.

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«Si Havertz se lesiona, algo que ya hemos visto en el pasado, porque ha sufrido varias lesiones y puede volver a lesionarse, te quedas sin ningún delantero».

Un desajuste táctico en el Emirates

Incluso si el Arsenal decide quedarse con Gyokeres, Aliadiere duda de que el delantero se convierta en la solución definitiva a los problemas del club en ataque. Considera que el planteamiento táctico actual no se adapta a las características del internacional sueco.

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«Simplemente creo que la forma de jugar del Arsenal no termina de encajar con el estilo de Gyokeres», añadió Aliadiere a través de apuestas de fútbol. «Sigo pensando que hace un trabajo extraordinario, pero creo que los jugadores no le pasan el balón lo bastante rápido, y eso es lo que necesita».

Arteta afronta un dilema en enero

El Arsenal debe afrontar ahora un mercado de fichajes de enero muy complicado para equilibrar sus opciones en ataque. Por el momento, Gyokeres tendrá que conformarse con pocos minutos y apariciones puntuales a las órdenes de Arteta. A menos que logre adaptarse de forma radical al estilo de posesión del Arsenal, el jugador de 64 millones de libras parece destinado a seguir siendo una pieza de rotación en el Emirates.