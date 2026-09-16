El Barcelona afronta una amenaza ajena a los cálculos técnicos antes de su partido ante el Racing de Santander, previsto para esta noche del miércoles en el estadio Spotify Camp Nou, ante las previsiones de fuertes perturbaciones meteorológicas que podrían afectar a la celebración del encuentro en su horario establecido.

Según el diario catalán "Sport", el servicio meteorológico de Cataluña, "Meteocat", advirtió de la llegada de un nuevo frente de tormentas a la región, acompañado de lluvias intensas y un descenso de las temperaturas, con la posibilidad de que la intensidad de las precipitaciones alcance niveles importantes en algunas zonas.

El partido está previsto que arranque a las nueve y media de la noche, en un momento en el que las previsiones meteorológicas apuntan a que las condiciones inestables se mantendrán hasta las primeras horas de la madrugada del jueves.

"Meteocat" activó el aviso amarillo en varias zonas de Cataluña por la probabilidad de lluvias intensas acompañadas de tormentas y caída de granizo, mientras que los fenómenos meteorológicos podrían ser más severos en el litoral de Barcelona y las zonas de alrededor.

No es la primera vez que el Barcelona se enfrenta a un ambiente lluvioso en sus partidos recientes, después de que su duelo ante el Feyenoord en la Liga de Campeones registrara fuertes lluvias durante los primeros 30 minutos del encuentro, antes de que cesaran posteriormente y el partido se completara con normalidad.

Las previsiones indican que el período más delicado se extiende desde las dos de la tarde de hoy hasta las ocho de la mañana del jueves, lo que significa que el horario del partido entre el Barcelona y el Racing se sitúa dentro del período de avisos meteorológicos.

Con el avance de las horas de la noche, la intensidad de las lluvias podría aumentar en las zonas costeras y prelitorales del centro de Cataluña, con la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos severos, lo que pone la celebración del partido en su horario bajo la influencia de las condiciones meteorológicas.

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