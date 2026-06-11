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Netherlands v Algeria - International FriendlyGetty Images Sport

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Advertencia para Messi y sus compañeros: Argelia triunfa en el amistoso previo al Mundial

Bolivia vs Algeria
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Petković se cerciora de que todos sus jugadores estén bien en el último partido amistoso.

La selección de Argelia venció 4-0 a Bolivia en la madrugada de este jueves, en su último amistoso antes del Mundial 2026.

El torneo, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, arranca hoy; Argelia está en el Grupo 10 con Jordania, Argentina y Austria.

Debutará el miércoles ante Argentina, luego se medirá a Jordania y cerrará la fase ante Austria.

La selección argelina dominó gran parte del encuentro y consiguió una amplia victoria que confirmó a Vladimir Petković que su equipo llega listo al torneo.

El primer gol lo marcó Aïssa Mandi en el 45’. En el descanso Petković renovó el once.

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En el segundo tiempo marcó tres goles en cinco minutos.

Amine Gouiri anotó un doblete en los minutos 57 y 59, y Anis Hadj Moussa sentenció en el 61.

Además, Argelia venció a Holanda en su último amistoso con gol de Haj Moussa, por lo que llega al Mundial con la moral alta.

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