La selección de Argelia venció 4-0 a Bolivia en la madrugada de este jueves, en su último amistoso antes del Mundial 2026.

El torneo, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, arranca hoy; Argelia está en el Grupo 10 con Jordania, Argentina y Austria.

Debutará el miércoles ante Argentina, luego se medirá a Jordania y cerrará la fase ante Austria.

La selección argelina dominó gran parte del encuentro y consiguió una amplia victoria que confirmó a Vladimir Petković que su equipo llega listo al torneo.

El primer gol lo marcó Aïssa Mandi en el 45’. En el descanso Petković renovó el once.

En el segundo tiempo marcó tres goles en cinco minutos.

Amine Gouiri anotó un doblete en los minutos 57 y 59, y Anis Hadj Moussa sentenció en el 61.

Además, Argelia venció a Holanda en su último amistoso con gol de Haj Moussa, por lo que llega al Mundial con la moral alta.