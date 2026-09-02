Advertencia contundente: una leyenda del United avisa de que el City podría arruinar la temporada del Chelsea por segunda vez

Paul Scholes, leyenda del Manchester United, lanzó una advertencia clara al Chelsea, al considerar que la venta de su estrella argentina Enzo Fernández al Manchester City podría acabar con las esperanzas del equipo de competir por el título de la Premier League.

El Manchester City cerró el fichaje de Fernández por 125 millones de libras esterlinas en el último día del mercado de fichajes.

El jugador de 25 años se ausentó de los dos primeros partidos del Chelsea en la Premier League esta temporada, y podría realizar su debut con la camiseta del Manchester City en el enfrentamiento ante el Coventry City, el próximo sábado.

Una pérdida enorme

Scholes reconoció que no era uno de los mayores admiradores de Fernández cuando llegó a Inglaterra, pero que ahora lo ve como un jugador excelente, subrayando que su marcha representa una gran pérdida para el Chelsea.

Scholes declaró en el podcast «The Good, The Bad and The Football»: «No creo que estuviera descontento en el Chelsea, pero el Manchester City le cambió la manera de pensar».

Y añadió: «Si el Chelsea quiere ganar la Premier League, algo que ni siquiera creo que sea capaz de lograr, no puede permitirse vender a Enzo Fernández».

Y prosiguió: «Han hecho jugar a Malo Gusto en el centro del campo últimamente, y eso no será suficiente. También Reece James ha empezado algunos partidos en el mediocampo, y eso tampoco será suficiente».

Y continuó: «No era uno de los mayores admiradores de Enzo cuando llegó, pero se fue ganando mi confianza con el tiempo, y ahora es un jugador excelente. Será una incorporación estupenda para el Manchester City, pero el Chelsea no puede permitir que se cierre el fichaje, porque el City es un rival directo», según recogió el sitio web Metro.

«Le arruinaron la temporada»

Scholes señaló que el Manchester City ya le había asestado un golpe al Chelsea al arrebatarle a su entrenador Enzo Maresca, afirmando: «El City ya avergonzó al Chelsea en la historia del entrenador, pues está claro que hablaron con él sobre asumir el cargo durante el verano».

Y añadió: «Ese asunto ya arruinó la temporada (pasada) del Chelsea, porque el equipo ofrecía un gran nivel en aquel momento y marchaba muy bien».

La exestrella del Manchester United concluyó su advertencia diciendo: «El traspaso de Enzo Fernández al Manchester City podría arruinar la temporada del Chelsea otra vez».

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