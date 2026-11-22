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Peter Schmeichel, leyenda del Manchester United, lanzó una advertencia contundente sobre la situación de su exequipo tras la dura derrota ante el Liverpool. A su juicio, el Manchester United corre el riesgo de verse metido en la lucha por la permanencia, después de que sus resultados hayan caído de forma preocupante hasta dejarlo en la zona baja de la clasificación de la Premier League.

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El Manchester United sufrió una dura derrota por 4-0 ante el Liverpool en Anfield , en un partido marcado por la expulsión de Leny Yoro cuando solo se habían disputado ocho minutos, lo que obligó al equipo a jugar el resto del encuentro con diez. El Liverpool aprovechó la superioridad numérica y Dominik Szoboszlai abrió el marcador con el lanzamiento de la falta derivada de esa infracción, antes de que Florian Wirtz firmara el segundo. Ya en la segunda parte, Rio Ngumoha y Víctor Muñoz anotaron otros dos goles, convirtiendo el duelo en un comienzo muy complicado para Mauricio Pochettino al frente del Manchester United.

En declaraciones recogidas por el diario inglés «The Sun», Schmeichel admitió que le preocupa la posibilidad de que el Manchester United termine la temporada en una posición muy retrasada, y explicó que acabar en el décimo o el duodécimo puesto podría ser un resultado aceptable teniendo en cuenta la situación actual del equipo, que se encuentra cerca de la zona de descenso.

El exportero danés añadió: «Sinceramente, ¿puede el Manchester United terminar la temporada décimo o duodécimo? Eso estaría bien. Sé que es ridículo decirlo, pero estamos en zona de descenso».

La derrota ante el Liverpool hizo caer al Manchester United al decimonoveno puesto de la clasificación de la Premier League, con 8 puntos, lo que deja al equipo en una situación muy delicada, sobre todo porque la distancia con el Arsenal, líder de la competición, ya es de 20 puntos, aunque todavía quedan 27 partidos para el final de la temporada.

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Schmeichel considera que la imagen que ofrece actualmente el Manchester United es la de un equipo amenazado por el descenso, e insistió en que la prioridad debe ser salir de la zona baja, en lugar de pensar en pelear por los puestos que dan acceso a las competiciones europeas o en recuperar el lugar del club entre los grandes de Inglaterra.

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La leyenda del Manchester United afirmó: «Este equipo parece un equipo en riesgo de descender, así que ahora el objetivo debe ser evitar el descenso».

Schmeichel señaló que todavía es pronto para emitir un juicio definitivo sobre el destino del equipo, pero advirtió del peligro de que el rendimiento y los resultados sigan por este camino a medida que se acerca la segunda mitad de la temporada, y subrayó que el mes de marzo será un momento clave para determinar la situación de los equipos que luchan por la permanencia.

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Y prosiguió: «Todos hemos jugado en la Premier League, así que sabemos que estamos en noviembre y nos acercamos a diciembre. No es realmente ahora, sino cuando lleguemos a marzo. Si siguen haciendo esto durante mucho tiempo, quiero decir, habrá un problema».

Pese a sus duras críticas, Schmeichel se mostró confiado en la capacidad de Mauricio Pochettino para resolver algunos de los problemas que sufre el equipo, aunque descartó que pueda construir un conjunto capaz de pelear por el título de la Premier League con el grupo actual de jugadores.

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Y añadió: «Pero creo, al menos, que tengo confianza en que es capaz de corregir esas cosas. Nunca podrá construir un equipo que gane el título, no con estos jugadores».

Por su parte, Pochettino no esquivó la cuestión de la posición del Manchester United en la clasificación cuando se le preguntó por la posibilidad de que el equipo se vea inmerso en la lucha por evitar el descenso. El técnico reconoció que esa es la realidad actual con la que hay que lidiar y pidió a sus jugadores que se centren en conseguir victorias en los próximos partidos.

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Estas declaraciones sitúan al Manchester United ante un gran desafío en las próximas semanas, ya que el problema no se limita a la derrota ante su eterno rival, el Liverpool, sino que se extiende a la posición del equipo en la clasificación y a la creciente preocupación por su capacidad para alejarse de la zona de peligro.